Топ-7 летних вещей, которые можно носить осенью 2022

Актуальными для прохладного времени года остаются брюки и платья с цветочным принтом, кроп-топы, блузы, а также мини-юбки.

Для модниц не секрет, что многие предметы летнего гардероба легко вписать в осенние образы. Главное — правильно их стилизовать. Сентябрь — самое время для экспериментов с модными аутфитами. В этот период погода все еще позволяет примерять легкие летние вещи и сочетать их со свитерами, кожаными куртками, тренчами и другими вещами, актуальными для осеннего сезона.

Брюки с принтом

Яркие брюки с узорами — хит сезона. Актуальными в этом году остаются вещи с анималистичными принтами, которые отлично вписываются в осенний гардероб. Также в моде узор пейсли или абстрактный рисунок, классическая полоска и клетка. С такими брюками хорошо смотрится монохромный верх — белая рубашка, водолазка, джемпер. В качестве обуви можно выбрать ботильоны на небольшом каблуке или лоферы. Отлично дополнит наряд кожаная куртка или пальто свободного кроя.

Платье-комбинация

Платье в бельевом стиле — базовая вещь, которую можно дополнить жакетом или пальто, создавая как повседневные образы, так и вечерние. Комбинацию можно носить как самостоятельную вещь гардероба, а также надевать вместо юбки со свитером или свитшотом. Осенью актуальными будут более сдержанные тона — черный, белый и бежевый. Но если любите яркие образы — не отказывайте себе в насыщенных оттенках.

Цветочный принтом

Такие летние платья не перестают быть акутальными круглый год. Их можно дополнить oversize-жакетом, объемным кардиганом, вязаным свитером, сочетать с тренчем, кожаной курткой, пальто — все эти образы будут модными и стильными. В качестве обуви к платью с цветочным принтом выбирайте высокие сапоги, грубые ботинки на шнуровке или кроссовки — если платье длины миди или макси.

Кроп-топ

Стильные многослойные аутфиты с кроп-топом — еще один хит осеннего сезона. Базовый топ отлично сочетается с oversize-жакетом или с кроп-жакетом. А также стильно смотрится с рубашками нараспашку или с кардиганом. К такому верху подойдут модные джинсы с высокой посадкой, а также спортивные штаны. Одинаково стильно будут смотреться образы как с топами классического оттенка, так и с ярким принтом.

Мини-юбка

Мини снова в моде, а это означает, что такие юбки бутут актуальными и осенью. Мини отлично сочетается с объемным верхом — это может быть уютный трикотажный джемпер, oversize джинсовая или кожаная куртка, а также пальто. В моде также вісокие носки и гольфы, которые отлично дополнят образ с юбкой. Завершить аутфит можно лоферами на грубой подошве или сапогами выше колена на плоском ходу.

Блуза

Легкие и романтичные блузы — отличный выбор для осеннего свидания. Их можно сочетать с джинсами, кожаными брюками, а также комбинировать с юбками любой длины. Блузы могут быть основой в многослойном образе, создавая пару с жакетом или кардиганом. Дизайнеры рекомендуют присмотреться к моделям в стиле бохо — с пышными и расклешенными рукавами.

Бермуды

Удлиненные шорты станут стильной альтернативой юбке этой осенью. Они гармонично сочетаются с сезонным гардеробом: объемными свитерами, водолазками, блузами, кожаными куртками, а также лоферами, ботильонами, высокими сапогами.

Фокус ранее писал о том, какую обувь выбрать для осеннего сезона 2022.