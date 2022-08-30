Антитренды осени 2022. Топ-5 вещей, которые вышли из моды

В списке моделей, которые потеряли актуальность, дутые жилеты, трикотажные костюмы и джинсы Mom.

Прежде чем пополнить гардероб новинками из осенне-зимних коллекций, стоит избавиться от одежды, которая вышла из моды. В списке немало вещей, которые были актуальны в прошлом холодном сезоне.

Фокус выбрал главные антитренды осень-зима 2022-23, а также варианты, которые их с легкостью заменят.

Дутые жилеты

В прошлом году дутые жилеты были классной альтернативой пуховикам и курткам. И многие модницы не вылазили из них весь осенне-зимний сезон, создавая стильные многослойные образы. Однако в новом осенне-зимнем сезоне-2022 этот предмет гардероба будет выглядеть не к месту. Видимо, в прошлом году жилетов было так много, что дизайнеры решили не включать этот элемент гардероба в свои коллекции.

Вместо дутых жилетов стоит присмотреться к вязаным и трикотажным вариантам свободного кроя с актуальными принтами. Они отлично вписываются в повседневный гардероб, создавая эффект винтажа. Такую одежду можно носить поверх маек или рубашек и сочетать с широкими джинсами, мини-юбками, брюками и шортами.

Приталенные пуховики

Приталенная верхняя одежда, если это не пальто-халат, — главный антитренд сезона. Особенно не актуально выглядят пуховики с поясом на талии. Рекомендуем убрать такие вещи из вашего гардероба и присмотреться к более актуальным вариантам.

Для холодного периода лучше выбрать объемный oversize-пуховик как классических оттенков, вроде черного, белого и бежевого, так и ярких и броских тонов — красного, зеленого или синего. Такая верхняя одежды отлично сочетается со спортивными вещами, джинсами, костюмными и кожаными брюками, а также платьями и обувью на каблуке.

Джинсы Моm

В прошлом сезоне джинсы с высокой посадкой из плотной джинсы сохраняли свои позиции. Но этой осенью их вытеснили более актуальные модели. Укороченные джинсы считаются антитрендом, который портит фигуру. Лучше их заменить на модели с низкой посадкой или джинсы-трубы в стиле нулевых.

Широкие джинсы с высокой посадкой можно носить с укороченными кардиганами, oversize-жакетами, рубашками, водолазками, джемперами асимметричного кроя, а также обувью на низком ходу или на платформе.

Удлиненная дубленка

Удлиненные дубленки с меховой отделкой смотрятся дешево и сильно проигрывают в комфорте и удобстве шерстяным пальто или oversize-пуховикам. Осенью-2022 актуальными будут укороченные oversize-дубленки, которые отлично сочетаются с модными широкими джинсами.

Укороченная дубленка добавит вашему образу роскоши и гламура. Особенно актуальными будут модели в винтажном стиле.

Трикотажный костюм

Такие костюмы были очень популярными прошлой осенью и, вероятно, по этой причине всем надоели. В новом сезоне дизайнеры рекомендуют присмотреться к хлопковым вариантам, которые можно носить с толстовками. А если трикотажные вещи дороги вашему сердцу, выберете пару платьев длины макси.

Хлопковые костюмы в спортивном стиле отлично подойдут к пуховиками и oversize-пальто. Образ можно дополнить кроссовками или резиновыми сапогами.

Фокус ранее писал о том, какие летние вещи можно носить осенью 2022.