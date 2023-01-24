Додайте це негайно! Ще п'ять модних трендів 2023 року від Андре Тана

Чимало трендів перекочували у новий рік із минулих сезонів.

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Відомий український дизайнер Андре Тан продовжив тему трендів 2023 року та назвав ще п'ять речей, які незамінні у гардеробі, щоб виглядати стильно та актуально. Серед них більшість позицій перекочувала до нас із минулих сезонів, але через це не стали менш популярними.

Проста біла майка

Біла майка — тренд на яку минулого року задав модний дім Prada, відразу підхоплений світовими знаменитостями, залишається популярною і в 2023-му. Її можна носити на голе тіло зі спідницями, джинсами, шортами.

Широкі штани

Широкі штани та не менш широкі джинси — ще одна з дуже актуальних речей нового сезону. Найкраще їх носити з верхом, що обтягує, наприклад з боді, кропами, светрами або, якщо хочеться чогось яскравішого — з сексуальними корсетами і бра.

Паєтки

Паєтки залишаються в тренді у 2023 році, тому Андре Тан радить сміливо купувати сукні актуального відтінку: ніжно-блакитні та блакитні кольори. Дуже ефектно вони виглядатимуть із ботфортами та шубами оверсайз.

Волани та буфи

Одяг з воланами та буфами, на думку дизайнера — дуже стильне рішення для весни.

"Плаття, блузи, пальта — шукайте, що вам до вподоби, але придбати річ з таким цікавим елементом на весну, я вам рекомендую!".

Легкість, ніжність, витонченість та стиль — ось про що цей тренд", — наголосив експерт.

Бомбери оверсайз

Подовжені моделі бомберів, варіанти з незвичайних тканин із вишивкою та іншим декором — must have цього сезону. Тим, хто хоче зустріти весну у всеозброєнні, настав час пошукати актуальні моделі бомберів вже зараз.

Раніше Фокус писав, що Андре Тан назвав п'ять трендів 2023 року.