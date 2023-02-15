Вдохновляемся дизайнерскими. Какую сумку выбрать весной 2023 (фото)

Проанализировав трендовые дизайнерские сумочки и свои предпочтения, можно удачно выбрать вариант аксессуара, который будет вам нравиться и соответствовать современным трендам.

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Несмотря на то, что аксессуары это второстепенные элементы образа, именно они могут либо улучшить общую картинку, либо все испортить. Поэтому советуем обратить внимание на трендовые сумочки весны 2023 года. Об удачных вариантах рассказывает портал Who What Wear.

Ни одна покупка не кажется столь магической или трогательной, как дизайнерская сумочка. Но для того, чтобы выглядеть стильными, не обязательно выкладывать тысячи долларов, можно просто вдохновиться дизайнерскими вариантами и найти свою сумочку среди бюджетных вариантов.

1. Пантера Cartier

Когда дело доходит до слова "роскошь", ни один бренд не является таким удачным синонимом, как Cartier.

Его последнее дополнение, сумка Panthère de Cartier, имеет классическую надпись. От золотого ремешка на цепочке и изысканной застежки до ряда цветов – на выбор черный, синий, белый, серый или красный – эта дизайнерская сумка имеет эффект вневременности.

[ + – ] Сумка "Пантера Cartier"

2. Sardine Bottega Veneta

Сумка Sardine была представлена на показе Bottega Veneta A/W 22. Сумки Bottega стали узнаваемыми вещами, их носили как знаменитости, так и поклонники моды, а также Sardine не стала исключением, ее уже носила американская модель и бизнесвумен Кендалл Дженнер.

Взяв ключевые моменты от культовой Джоди, Sardine добавляет драгоценные элементы с мотивом латунной ручки, выполняющей роль сумки. Метод обработки кожи Intrecciato стал синонимом Bottega Veneta и Sardine использует это фирменное плетение. Она достаточно вместительна для использования днем.

[ + – ] Sardine Bottega Veneta

3. Saint Laurent Icare

После долгого владычества маленьких и микросумок Saint Lauren Icare снова ввел макси как желаемый размер. Стебаный шоппинг-тоут можно увидеть почти на каждом знаменитом плече, от Лауры Харриер до Зои Кравитц и Хейли Бибер.

Функциональный большой размер делает это вневременным предметом, который можно наполнить всеми повседневными потребностями – и многое, многое другое. Когда он не заполнен, переключатель цепи соединяет внутри обе стороны, создавая новую шестиугольную форму, которая фактически дает вам два силуэта по цене одного. Примечательно, что Icare украшен стеганным швом каре, который придает роскошный вид.

[ + – ] Saint Laurent Icare

4. Mulberry Bayswater

В 2023 году Mulberry Bayswater исполняется 20 лет. Еще больше поражает то, сколь актуальным бренд остается сегодня.

Классическая бежевая сумочка, которая подойдет практически под любой образ и вместит много ваших необходимых вещей.

[ + – ] Mulberry Bayswater

5. Седло Dior

Когда сумку перевыдают спустя десятилетие, вы знаете, что это настоящая жемчужина. Седельная сумка Dior была впервые представлена в 1999 году и быстро стала одним из аксессуаров, которые хотела иметь любая IT-девушка. С возрождением тенденции нулевых в 2018 году, сумка Saddle Bag была снова представлена и празднует широкий успех среди модниц.

С момента своего возвращения Dior переосмыслил дизайны, принты и цвета, предложенные в форме седельной сумки, а будущая круизная коллекция обещает новые версии с шипами, украшениями и мотивами. Независимо от того, выбираете ли вы классический цвет, культовый принт логотипа или свежий сложный стиль, эта сумка доказала, что выдержит испытание временем.

[ + – ] Седло Dior

6. Celine Matelasse

Утонченный аксессуар с логотипом, стеганная отделка и силуэт через плечо читаются как сумка It 2023. Несмотря на то, что он совершенно новый, он уже выглядит классическим, словно родился раньше своего времени.

[ + – ] Celine Matelasse

7. Balenciaga Crush

Действительно, культовые сумки полагаются на узнаваемые формы, чтобы выделить их среди других. Компания Balenciaga усовершенствовала это, когда еще в 2019 году выпустила сумку Hourglass с изогнутым основанием с эффектными заостренными краями и брендовым мотивом B.

Увеличенный силуэт и заостренные края этой формы стали мгновенно узнаваемыми как собственный бренд и отражают видение бренда Демной Гвасалией. В новом сезоне в сумку Hourglass теперь добавляется сумка Crush, более мягкая версия, которая все еще имеет культовую форму, но менее структурирована, чтобы придать легкости силуэту.

[ + – ] Balenciaga Crush

Напомним, какой пуховик выбрать в феврале 2023 года.

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