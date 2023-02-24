Дженніфер Лопес продемонструвала образ із сумочкою за 132 тисячі грн (фото)
Традиційно артистку помітили біля танцювальної студії у Лос-Анджелесі
53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала образ із сумочкою за 132 тисячі гривень. Про це пише Daily Mail.
Зірка сцени та соцмереж була одягнута в дитячо-блакитний спортивний костюм, коли вона прибула в танцювальну репетиційну студію в Лос-Анджелесі.
Артистка, яка минулого тижня з'явилася в рекламі Dunkin' Donuts Super Bowl разом з Беном Аффлеком, виглядала стильно в мішкуватих синіх спортивних штанах у поєднанні з біло-синім топом.
На ногах Джей Ло були масивні білі кросівки Air Jordan Mid, а до образу вона додала сумочку Louis Vuitton за 3355 доларів через плече (близько 132 тисяч гривень).
Американська знаменитість вискочила з білого позашляховика і потрапила на танцювальний сеанс.
Волосся коханої Бена Аффлека було розпущене, а на обличчі вона зробила легкий денний макіяж.
53-річну Дженніфер Лопес часто "ловлять" папараці саме в цьому місці, оскільки вона є постійним відвідувачем танцювальної студії.
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