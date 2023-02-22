Дженніфер Лопес показала комфортний образ для весни 2023 (фото)

Знаменитість традиційно помітили біля танцювальної студії в Лос-Анджелесі.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес показала комфортний образ для весни 2023. Про це пише Daily Mail.

Дружина Бена Аффлека продемонструвала свою підтягнуту фігуру, надягнувши приталені легінси та стильний укорочений светр, коли вона прибула напередодні до танцювальної студії в Лос-Анджелесі.

Зірка сцени та соцмереж доповнила свій повсякденний ансамбль яскравими прикрасами та розкішною сумочкою.

Коли Джей Ло зайшла в студію, вона продемонструвала свої рельєфні ноги, одягнувши чорні легінси з високою талією та звичайну темно-сіру сорочку.

Щоб зігрітися за низьких температур, Лопес доповнила свій лютневий аутфіт більш світлою укороченою водолазкою.

Виходячи зі свого припаркованого автомобіля, артистка несла в правій руці темно-коричневу шкіряну сумку Hermes, щоб помістити кілька речей, які були їй потрібні протягом дня.

[ + – ] Дженніфер Лопес

На ногах знаменитості були коричневі черевики в бойовому стилі, які були закріплені чорними шнурками. Лопес доповнила свій ансамбль парою великих золотих і круглих сережок.

Вона також нанесла легкий шар макіяжу для виходу та підкреслила контур на вилицях разом із нюдовим глянцевим відтінком губ.

Нагадаємо, Джей Ло та Бен Аффлек зробили парні татуювання.

Також Фокус писав про трендові джинси на весну 2023, які напередодні продемонструвала Дженніфер Лопес.