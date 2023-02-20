Дженніфер Лопес показала, які джинси обрати навесні 2023 (фото)

Зірку сцени напередодні помітили в Лос-Анджелесі.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес показала, які джинси обрати навесні 2023. Про це пише Hola.

Дружина оскароносного Бена Аффлека напередодні з'явилася в Лос-Анджелесі в джинсах карго, поєднуючи їх із затишним светром з високою горловиною, білими кросівками та сумкою-тоутом Christian Dior. Волосся зірки сцени було зібране в охайний хвіст. А до лютневого аутфіту вона додала сонцезахисні окуляри-авіатори та численні золоті прикраси.

Така модель джинсів наразі користується широкою популярністю серед світових зірок. Можна зробити ставку і на більш жіночні варіанти штанів та придивитися на інші відтінки.

[ + – ] Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Ні для кого не секрет, що Дженніфер Лопес по-особливому любить штани-карго, оскільки вона навіть надягала їх у своєму популярному відео "Jenny From the Block" ще в 2002 році.

Останнім часом Джей Ло опинилася в центрі уваги не лише через свій модний вибір, а й через те, що вивела свої стосунки на новий рівень. Артистка та її чоловік Бен Аффлек представили нові татуювання до Дня святого Валентина, на яких зображений знак нескінченності з іменами "Дженніфер" і "Бен".

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зробили парні татуювання.

Також Фокус писав про зйомку Джей Ло та Бена Аффлека в рекламному кампейні відомої мережі пончиків.