Дженнифер Лопес показала, какие джинсы выбрать весной 2023 года (фото)

Звезду сцены накануне заметили в Лос-Анджелесе.

Related video

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала, какие джинсы выбрать весной 2023 года. Об этом пишет Hola.

Жена оскароносного Бена Аффлека накануне появилась в Лос-Анджелесе в джинсах карго, сочетая их с уютным свитером с высокой горловиной, белыми кроссовками и сумкой-тоутом Christian Dior. Волосы звезды сцены были собраны в аккуратный хвост. К февральскому аутфиту она добавила солнцезащитные очки-авиаторы и многочисленные золотые украшения.

Такая модель джинсов пользуется широкой популярностью среди мировых звезд. Можно сделать ставку и на более женственные варианты брюк и присмотреться к другим оттенкам.

[ + – ] Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Ни для кого не секрет, что Дженнифер Лопес особенно любит штаны-карго, поскольку она даже надевала их в своем популярном видео "Jenny From the Block" еще в 2002 году.

В последнее время Джей Ло оказалась в центре внимания не только из-за своего модного выбора, но и из-за того, что вывела свои отношения на новый уровень. Артистка и ее муж Бен Аффлек представили новые татуировки ко Дню святого Валентина, на которых изображен знак бесконечности с именами "Дженнифер" и "Бен".

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали парные татуировки.

Также Фокус писал о съемке Джей Ло и Бена Аффлека в рекламном кампейне известной сети пончиков.