Бен Аффлек и Дженнифер Лопес сделали парные тату (фото)

Супруги развеяли домыслы фанатов о проблемах в их браке.

Related video

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес в очередной раз призналась в любви своему супругу, голливудскому оскароносному режиссеру и актеру Бену Аффлеку, сделав на своем теле памятное тату в честь Дня всех влюбленных. Кадрами она поделилась в соцсетях.

Под левой грудью артистке нанесли рисунок в виде символа бесконечности с надписью "Дженнифер" и "Бен" на тонких петлях, чтобы показать, что они вместе навсегда. Стрела – предположительно, Купидона – пронзила фигуру. В левом нижнем углу татуировки также был дополнительный рисунок или текст, хотя блики на ее защитной прозрачной повязке скрывали его.

"С Днем святого Валентина, любовь моя 🤍", – написала певица.

[ + – ] Татуировка Дженнифер Лопес Фото: Instagram/Jennifer Lopez

В свою очередь Бен тоже похвастался новой тату. Рисунок представляет собой скрещенные стрелы с инициалами Аффлека и Лопес между ними.

[ + – ] Бен Аффлек тоже набил рисунок, посвященный любви к жене Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Также Дженнифер опубликовала снимки с отдыха на яхте. В кадре она позирует в желтом бикини рядом с мужем, который, улыбаясь, положил ей руку на бедро. На другом фото она сидит на коленях у Бена.

[ + – ] Мистер и миссис Аффлек отдыхают на яхте Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Среди других изображений – смеющиеся влюбленные, Джей Ло, обнимающая супруга на террасе дома, и архивные снимки пары, когда та фстречалась в первый раз прежде, чем расстаться в 2004-м на 17 лет.

Фото: Instagram/Jennifer Lopez Фото: Instagram/Jennifer Lopez Фото: Instagram/Jennifer Lopez Фото: Instagram/Jennifer Lopez Фото: Instagram/Jennifer Lopez

.

Совсем недавно фанаты пары всерьез встревожились за отношения супругов после того, как на церемонии вручения премии "Грэмми" Дженнифер отчитывала супруга за слишком кислый вид. Похоже, новые снимки пары призваны развеять сомнения поклонников в том, что у певицы и актера все замечательно.

Ранее Фокус сообщал, что супруги наконец-то нашли место, которое можно назвать домом, после почти двух лет поисков, которые начались еще до того, как они поженились в июле.