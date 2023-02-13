Дженнифер Лопес и Бен Аффлек покупают дом за 34,5 миллиона долларов

Звездная пара более двух лет искали достойный дом для покупки.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес и 50-летний американский актер Бен Аффлек наконец-то нашли место, которое можно назвать домом, после почти двух лет поисков, которые начались еще до того, как они поженились в июле. Об этом пишет TMZ.

Отмечается, что у влюбленных есть контракт на особняк стоимостью 34,5 миллиона долларов с 7 спальнями и 13 ванными комнатами в Pacific Palisades.

Их потенциальный новый дом, расположенный в престижном деревенском каньоне, имеет гараж на шесть автомобилей, отдельный гостевой дом, бассейн и "залитую солнцем столовую с камином", а также шикарный бар, джакузи и летнюю кухню, согласно его списку. В дополнение к винному погребу, домашнему тренажерному залу и оздоровительному спа-салону, основная комната дома может похвастаться собственным балконом, двумя ванными комнатами и встроенными шкафами.

Между тем, Джей Ло выставила на продажу свой дом в Бель-Эйр за 42,5 миллиона долларов (она купила его за 28 миллионов долларов еще в 2016 году), так что она на самом деле собирается заработать на переезде.

По информации зарубежных СМИ, на выходных супруги были замечены на экскурсии по особняку.

Новости о покупке нового дома появляются среди множества заголовков о Лопес и Аффлеке после очень шумного появления на Грэмми, где Бен выглядел довольно несчастным, и у звездной пары был, казалось бы, напряженный разговор.

Источник сообщил Entertainment Tonight, что "Джен и Бен оба знают о циркулирующих мемах Бена. В ту ночь она показала ему несколько фотографий, но он просто отмахнулся. Его не смущает то, что о нем говорят в Интернете. Они не уделяют им слишком много внимания. Джен на самом деле считает некоторые мемы забавными".

Вплоть до того, что она пошла вперед и опубликовала пост в своем Instagram.

Напомним, в августе прошлого года Бен Аффлек продал свой огромный особняк с семью спальнями в Pacific Palisades за 29 995 000 долларов неизвестному покупателю. Впервые он купил недвижимость с семью спальнями, девятью ванными комнатами, тренажерным залом, кинозалом и спа-салоном за 19,2 миллиона долларов еще в 2018 году.

Также Фокус писал о комментарии эксперта по поводу поведения Джей Ло и Бена Аффлека на "Грэмми-2023".