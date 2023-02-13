Дженніфер Лопес і Бен Аффлек купують будинок за 34,5 мільйона доларів

Зіркова пара понад два роки шукала гідний будинок для покупки.

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53-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес і 50-річний американський актор Бен Аффлек нарешті знайшли місце, яке можна назвати домом, після майже двох років пошуків, які почалися ще до того, як вони одружилися в липні. Про це пише TMZ.

Зазначається, що в закоханих є контракт на маєток вартістю 34,5 мільйона доларів із 7 спальнями та 13 ванними кімнатами в Pacific Palisades.

Їхній потенційний новий будинок, розташований у престижному сільському каньйоні, має гараж на шість автомобілів, окремий гостьовий будинок, басейн і "залиту сонцем їдальню з каміном", а також шикарний бар, джакузі та літню кухню, згідно з його списком. На додаток до винного льоху, домашнього тренажерного залу й оздоровчого спа-салону, основна кімната будинку може похвалитися власним балконом, двома ванними кімнатами та вбудованими шафами.

Водночас Джей Ло виставила на продаж свій будинок у Бель-Ейр за 42,5 мільйона доларів (вона купила його за 28 мільйонів доларів ще у 2016 році), тож вона насправді збирається заробити на переїзді.

За інформацією закордонних ЗМІ, на вихідних подружжя помітили на екскурсії маєтком.

Новини про купівлю нового будинку з'являються серед безлічі заголовків про Лопес і Аффлека після дуже галасливої появи на "Греммі", де Бен здавався досить нещасним, і в зіркової пари була, здавалося б, напружена розмова.

Джерело повідомило Entertainment Tonight, що "Джен і Бен обоє знають про меми про Бена, які циркулюють. Тієї ночі вона показала йому кілька фотографій, але він просто відмахнувся. Його не бентежить те, що про нього говорять в інтернеті. Вони не приділяють їм занадто багато уваги. Джен насправді вважає деякі меми веселими".

Аж до того, що вона пішла вперед і опублікувала пост у своєму Instagram.

Нагадаємо, у серпні минулого року Бен Аффлек продав свій величезний маєток із сімома спальнями в Pacific Palisades за 29 995 000 доларів невідомому покупцю. Вперше він купив нерухомість із сімома спальнями, дев'ятьма ванними кімнатами, тренажерним залом, кінозалом і спа-салоном за 19,2 мільйона доларів ще у 2018 році.

Також Фокус писав про коментарі експерта щодо поведінки Джей Ло та Бена Аффлека на "Греммі-2023".