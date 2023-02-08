Сумний вираз обличчя голлівудського актора вже став мемом у мережі.

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Експерт розповів про поведінку Дженніфер Лопес та Бена Аффлека на "Греммі-2023". Про це пише Page Six.

Американська співачка, судячи з усього, вступила в напружену суперечку зі своїм чоловіком Беном Аффлеком на церемонії вручення премії "Греммі-2023", про це розповідає експерт з мови тіла.

"Нормальна рутина зі списку A — це те, що чоловік шепоче своїй партнерці на вухо те, що виглядає як сексуальне, солодке, на червоній доріжці, а жінка посміхається або хихикає, сигналізуючи про пристрасні стосунки", — пояснює Джуді Джеймс.

Але тут фахівець думає, що все може бути трохи не в порядку для зіркової пари.

"Однак реакція Дженніфер на шепіт Бена виглядає набагато твердішою та різкішою. Її голова закрутилася, щоб зрозуміти, що те, що він сказав, її шокувало. Однією рукою вона схопила власне коліно, а іншою стиснула Бенову ногу, схоже на контрольний жест", — зазначає Джеймс.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффек Фото: Getty Images

"Коли вона говорить, вона ніби постукала по грудях тильною стороною долоні, що виглядає як докірливий перевіряючий жест, а не пристрасний", — додає фахівець.

Джеймс також зазначає, що "відсутність посмішок" у Лопес і Аффлека свідчить про те, що вони були роздратовані.

Нагадаємо, із сумним обличчям Бена Аффлека на "Греммі-2023" створюють меми в мережі.

Також Фокус писав про коментар Дженніфер Лопес щодо її появи з чоловіком на "Греммі-2023".