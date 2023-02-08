Печальное выражение лица голливудского актера уже стало мемом в Сети.

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Эксперт рассказал о поведении Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на "Грэмми-2023". Об этом пишет Page Six.

Американская певица, судя по всему, вступила в напряженный спор со своим мужем Беном Аффлеком на церемонии вручения премии "Грэмми-2023", об этом рассказывает эксперт по языку тела.

"Нормальная рутина из списка A — это то, что мужчина шепчет своей партнерше на ухо то, что выглядит как сексуальное, сладкое, на красной дорожке, а женщина улыбается или хихикает, сигнализируя о страстных отношениях", — объясняет Джуди Джеймс.

Но здесь специалист думает, что все может быть не в порядке для звездной пары.

"Однако реакция Дженнифер на шепот Бена выглядит гораздо жестче и резче. Ее голова закружилась, чтобы понять, что то, что он сказал, ее шокировало. Одной рукой она схватила собственное колено, а другой сжала Бену ногу, похожую на контрольный жест", — отмечает Джеймс.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффек Фото: Getty Images

"Когда она говорит, она будто постучала по груди тыльной стороной ладони, которая выглядит как укоризненный проверяющий жест, а не страстный", — добавляет специалист.

Джеймс также отмечает, что "отсутствие улыбок" у Лопеса и Аффлека свидетельствует о том, что они были раздражены.

Напомним, с грустным лицом Бена Аффлека на "Грэмми-2023" создают мемы в Сети.

Также Фокус писал о комментарии Дженнифер Лопес по поводу ее появления с мужем на "Грэмми-2023".