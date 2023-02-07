Дженнифер Лопес прокомментировала свое появление с мужем на "Грэмми-2023"

Грустное лицо Бена Аффлека на мероприятии стало мемом в Сети.

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53-летняя американская певица Дженнифер Лопес настаивает, что она "лучше всего провела время" со своим мужем Беном Аффлеком на церемонии вручения премии "Грэмми-2023" в Лос-Анджелесе, несмотря на фотографии и видео в Сети, свидетельствующие о другом.

Голливудский актер стал мемом в Сети после того, как выглядел "очень расстроенным" во время звездной церемонии.

"Всегда лучшее время с моей любовью, моим мужем", — подписала ролик Джей Ло.

Однако эта публикация не успокоила подписчиков артистки, поскольку многие бросились к написанию комментариев, чтобы поделиться своими опасениями, что "в раю могут быть проблемы".

"Я не знаю, но я чувствую вибрации от этих двух, которые кажутся неудачными", — написал один фанат, прежде чем другой добавил: "Бен не выглядит счастливым".

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Дженнифер Лопес вручила "Грэмми" за лучший вокальный поп-альбом, который наконец достался Гарри Стайлзу за "Harry's House". Артистка и ее возлюбленный пропустили красную дорожку и отправились прямо в официальную часть мероприятия.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Напомним, какую фразу сказала Джей Ло своему мужу на "Грэмми-2023".

Также Фокус писал о мемах с грустным лицом Бена Аффлека, которые создают пользователи Сети.