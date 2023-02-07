Бен Аффлек на "Грэмми-2023" стал мемом в Сети

Голливудский актер показал своим выражением лица не желание присутствовать на светском мероприятии.

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50-летний американский актер Бен Аффлек посетил со своей женой, американской певицей Дженнифер Лопес церемонию награждения музыкальной премией "Грэмми-2023" в Лос-Анджелесе. Впрочем, в Сети активно обсуждают не роскошный образ Джей Ло, а выражение лица ее мужа во время публичного появления.

"Когда он хочет пойти в Данкин, а ты хочешь в Старбакс", — шутят журналисты издания Page Six.

Также пользователи Сети сравнивают счастливое выражение лица Дженнифер Лопес с расстроенным Беном Аффлеком. В частности, поклонники звездной пары считают, что эмоции актера передают ощущение девушки перед сном, когда ей нужно провести несколько этапов ухода за кожей перед сном.

"Мой партнер придумал много планов на выходные", "я", — подписывают фото знаменитостей пользователи в Сети и дописывают еще ряд шуток, связанных с книгами.

Также фанаты голливудского актера подписывают забавные видео с грустными детьми или животными, намекая, что это Аффлек на "Грэмми-2023".

"Каждый раз, когда камеру наводят на Бена Аффлека", — комментируют ролик с испуганной собакой пользователи.

Напомним, 53-летняя Дженнифер Лопес посетила церемонию награждения "Грэмми-2023" в роскошном полупрозрачном наряде.

Также Фокус писал о фразе, которую Джей Ло сказала своему мужу на публике.