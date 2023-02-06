Дженнифер Лопес вышла на публику в роскошном полупрозрачном наряде (фото)

Знаменитость с мужем посетила церемонию награждения "Грэмми-2023".

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53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес посетила церемонию "Грэмми-2023" в роскошном образе. Об этом пишет Page Six.

Жена Бена Аффлека вышла в свет в темно-синем аутфите от Gucci. Платье с полупрозрачным низом было покрыто стразами.

Лопес пропустила красную дорожку, но вышла на главную сцену, чтобы вручить трофей Гарри Стайлзу за лучший вокальный поп-альбом.

Ее потрясающий образ состоял из корсетного боди с гофрированным прозрачным шлейфом: оба покрыты длинными блестящими прядями, которые образовывали занавес из блестящей бахромы. Даже длинные рукава ее наряда полностью состояли из мерцающих нитей.

Весь этот блеск не помешал звезде сцены добавить роскошные аксессуары, включая три больших инкрустированных бриллианта ожерелья Bulgari и несколько колец.

После вручения награды Лопес села возле своего мужа Бена Аффлека, одетого в классический смокинг.

[ + – ] Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Пара, узаконившая свои романтические отношения летом 2022 года, позировала фотографам за столом.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Напомним, в гримерку Дженнифер Лопес пробралась другая знаменитость, чтобы проверить косметичку певицы.

Также Фокус писал о трендовой прическе 2023 года, которую накануне продемонстрировала Дженнифер Лопес.