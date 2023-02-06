Дженніфер Лопес вийшла на публіку в розкішному напівпрозорому вбранні (фото)
Знаменитість з чоловіком відвідала церемонію нагородження "Греммі-2023".
53-річна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес відвідала церемонію "Греммі-2023" в розкішному образі. Про це пише Page Six.
Дружина Бена Аффлека вийшла у світ у темно-синьому аутфіті від Gucci. Сукня з напівпрозорим низом була вкрита стразами.
Лопес пропустила червону доріжку, але вийшла на головну сцену, аби вручити Гаррі Стайлзу трофей за найкращий вокальний поп-альбом.
Її приголомшливий образ складався з корсетного боді з гофрованим прозорим шлейфом: обидва покриті довгими блискучими пасмами, які утворювали завісу з блискучої бахроми. Навіть довгі рукави її вбрання повністю складалися з мерехтливих ниток.
Весь цей блиск не завадив зірці сцени додати розкішні аксесуари, включно з трьома великими інкрустованими діамантами намиста Bulgari та кількома каблучками.
Після вручення нагороди Лопес сіла біля свого чоловіка Бена Аффлека, який був одягнений у класичний смокінг.
Пара, яка узаконила свої романтичні стосунки влітку 2022, позувала фотографам за столом.
Нагадаємо, до гримерки Дженніфер Лопес пробралася інша знаменитість, аби перевірити косметичку співачки.
Також Фокус писав про трендову зачіску 2023, яку напередодні продемонструвала Дженніфер Лопес.