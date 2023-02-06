Дженніфер Лопес вийшла на публіку в розкішному напівпрозорому вбранні (фото)

Знаменитість з чоловіком відвідала церемонію нагородження "Греммі-2023".

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53-річна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес відвідала церемонію "Греммі-2023" в розкішному образі. Про це пише Page Six.

Дружина Бена Аффлека вийшла у світ у темно-синьому аутфіті від Gucci. Сукня з напівпрозорим низом була вкрита стразами.

Лопес пропустила червону доріжку, але вийшла на головну сцену, аби вручити Гаррі Стайлзу трофей за найкращий вокальний поп-альбом.

Її приголомшливий образ складався з корсетного боді з гофрованим прозорим шлейфом: обидва покриті довгими блискучими пасмами, які утворювали завісу з блискучої бахроми. Навіть довгі рукави її вбрання повністю складалися з мерехтливих ниток.

Весь цей блиск не завадив зірці сцени додати розкішні аксесуари, включно з трьома великими інкрустованими діамантами намиста Bulgari та кількома каблучками.

Після вручення нагороди Лопес сіла біля свого чоловіка Бена Аффлека, який був одягнений у класичний смокінг.

[ + – ] Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Пара, яка узаконила свої романтичні стосунки влітку 2022, позувала фотографам за столом.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Нагадаємо, до гримерки Дженніфер Лопес пробралася інша знаменитість, аби перевірити косметичку співачки.

Також Фокус писав про трендову зачіску 2023, яку напередодні продемонструвала Дженніфер Лопес.