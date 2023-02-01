Трендова зачіска 2023: Дженніфер Лопес знялася у новій рекламній кампанії

Знаменитість зробила наймодніший у 2023 році чубчик, а також продемонструвала ефектний образ у шкіряних шортах.

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В особистому обліковому записі в Instagram американська акторка та співачка Дженніфер Лопес опублікувала кілька нових фото. Знімки зроблені в межах нової весняної рекламної кампанії для бренду Coach, обличчям якого 53-річна зірка є вже кілька років.

"Перший погляд. Весна у повітрі", — зазначила в публікації Дженніфер Лопес.

У кадрі голлівудська акторка постала у коротких шкіряних шортах, крихітному чорному топі-бюстгальтері та об'ємному в'язаному бежевому кардигану з яскравими вкрапленнями. Образ вона завершила симпатичними світлими мюлями на підборах.

Фото: Instagram jlo

Волосся Дженніфер Лопес залишили розпущеним, поклавши їх у красиві природні локони. Також вона зробила наймодніший чубчик минулого і цього року — чубчик-шторку, який красиво обрамляє обличчя і робить зовнішність значно молодшою. У макіяжі зірка зробила ставку на природну красу, підкресливши очі тінями темнішого відтінку, ніж її тон шкіри.

Фото: Instagram jlo

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та її чоловік, 50-річний актор Бен Аффлек разом вирушили на прогулянку. До зіркової пари приєдналися дочка та син співачки, а також молодший син актора.

Також Фокус писав, що Дженніфер Лопес продемонструвала ідеальний штанний костюм на 2023 рік.