Дженніфер Лопес продемонструвала ідеальний штанний костюм на 2023 рік (фото)

Знаменитість зробила ставку на темні відтінки та глибоке декольте.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала ідеальний штанний костюм на 2023 рік. Знімками в новому стильному аутфіті зірка соцмереж поділилася у своєму Instagram.

Кохана оскароносного Бена Аффлека наразі активно просуває фільм "Моє піратське весілля", у якому виконала одну з головних ролей. Напередодні відбулася чергова поява зірки на публіці в рамках піару картини.

Джей Ло обрала для виходу чорний штанний костюм — піджак з вкороченими рукавами та екстремальним декольте та класичні темні штани. До луку знаменитість додала численні золоті прикраси, зробила вечірній макіяж та ефектну укладку волосся.

[ + – ] Дженніфер Лопес

"Підпис останнього фото ➡️", — загадково підписала карусель свіжих фото Джей Ло.

[ + – ] Дженніфер Лопес

У коментарях підписники зірки засипали її компліментами та теплими словами, зокрема своє захоплення новим образом Лопес висловили її перукар Кріс Епплтон та нейл-майстер Том Бачик.

"ВАУ, тепер це JLO 😍😍😍", — пише відомий голлівудський стиліст волосся.

Нагадаємо, Джей Ло зізналася, що весілля з Беном Аффлеком було імпульсивним.

Також Фокус писав про ніжний та елегантний образ Дженніфер Лопес.