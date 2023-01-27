Дженніфер Лопес продемонструвала ідеальний штанний костюм на 2023 рік (фото)
Знаменитість зробила ставку на темні відтінки та глибоке декольте.
53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала ідеальний штанний костюм на 2023 рік. Знімками в новому стильному аутфіті зірка соцмереж поділилася у своєму Instagram.
Кохана оскароносного Бена Аффлека наразі активно просуває фільм "Моє піратське весілля", у якому виконала одну з головних ролей. Напередодні відбулася чергова поява зірки на публіці в рамках піару картини.
Джей Ло обрала для виходу чорний штанний костюм — піджак з вкороченими рукавами та екстремальним декольте та класичні темні штани. До луку знаменитість додала численні золоті прикраси, зробила вечірній макіяж та ефектну укладку волосся.
"Підпис останнього фото ➡️", — загадково підписала карусель свіжих фото Джей Ло.
У коментарях підписники зірки засипали її компліментами та теплими словами, зокрема своє захоплення новим образом Лопес висловили її перукар Кріс Епплтон та нейл-майстер Том Бачик.
"ВАУ, тепер це JLO 😍😍😍", — пише відомий голлівудський стиліст волосся.
Нагадаємо, Джей Ло зізналася, що весілля з Беном Аффлеком було імпульсивним.
Також Фокус писав про ніжний та елегантний образ Дженніфер Лопес.