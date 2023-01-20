Дженніфер Лопес зізналася, що весілля з Аффлеком було "імпульсивним"

За словами співачки, підготовка до великого весілля викликала у неї справжній стрес і Бен вигадав, як розрядити обстановку.

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53-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес на шоу Джиммі Кіммела в прямому ефірі на каналі ABC розкрила деталі весілля з Беном Аффлеком у липні минулого року, зізнавшись, що пропозиція поїхати та одружитися в Лас-Вегасі була "імпульсивною".

"Ми планували одружитися в серпні в Савані, сім'я збиралася бути там, всі збиралися бути там, і це було так напружено... Я не знаю, чи знаєте ви це, друзі, але 20 років тому ми мали одружитися... І тоді все ніби розвалилося, і цього разу у мене був невеликий посттравматичний стресовий розлад, і я подумала: "Це відбувається?" Ми були такі щасливі, але я просто відчувала, що весілля було таким напруженим, й одного разу Бен просто сказав: "До біса все, давай просто поїдемо у Вегас і одружимося сьогодні ввечері"", — зізналася зірка.

За її словами, ці слова пролунали в той лень, коли мали велику зустріч із планування весілля, а також репетицію її шоу.

"Бен сказав: "Йди на репетицію, коли повернешся сюди, я все приготую. З нами було двоє наших дітей. І він сказав: "Вони будуть нашими свідками, підемо, ми зробимо це сьогодні ввечері", і ми це зробили. Це було прекрасно. Це була найкраща ніч у нашому житті”, — поділилася Лопес.

Пара одружилася в маленькій каплиці у Вегасі, і пізніше артистка написала пісню про неї "Опівнічна подорож до Вегаса".

На запитання Кіммела, чи подобається їй, що її та Бена називають Бенніфер, Джей Ло відповіла, що навчилася приймати це.

Під час шоу Кіммел подарував гості весільний подарунок у вигляді срібних чашок із вигравіруваним логотипом Dunkin' Donuts.

"Бену це сподобається", — сказала Дженніфер у світлі пристрасті її чоловіка до кав'ярень.

Велике весілля, яке так довго планували Бен і Дженніфер, все ж таки відбулося пізніше і пройшло в маєтку оскароносного актора в Джорджії в присутності 150 гостей.

Раніше Фокус писав, що Аффлек знявся в рекламі кав'ярень і чимало здивував американців, які побачили у кафе світову знаменитість, яка продає напої та пончики.