Дженнифер Лопес призналась, что свадьба с Аффлеком была "импульсивной"

По словам певицы, подготовка к большой свадьбе вызвала у нее настоящий стресс, и Бен придумал, как разрядить обстановку.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес на шоу Джимми Киммела в прямом эфире на канале ABC раскрыла детали свадьбы с Беном Аффлеком в июле прошлого года, признавшись, что предложение поехать и пожениться в Лас-Вегасе было "импульсивным".

"Мы планировали пожениться в августе в Саванне, семья собиралась быть там, все собирались быть там, и это было так напряжно… Я не знаю, знаете ли вы это, ребята, но 20 лет назад мы должны были пожениться… И тогда все как бы развалилось, и на этот раз у меня было небольшое посттравматическое стрессовое расстройство, и я подумала: "Это происходит?". Мы были так счастливы, но я просто чувствовала, что свадьба была такой напряженной, и однажды Бен просто сказал: "К черту все, давай просто поедем в Вегас и поженимся сегодня вечером"", – призналась звезда.

По ее словам, эти слова прозвучали в тот день, когда у них была большая встреча по планированию свадьбы, а также репетиция ее шоу.

"Бен сказал: "Иди на репетицию, когда вернешься сюда, я все приготовлю. С нами было двое наших детей. И он сказал: "Они будут нашими свидетелями, пойдем, мы сделаем это сегодня вечером", и мы это сделали. Это было прекрасно. Это была лучшая ночь в нашей жизни", – поделилась Лопес.

Пара поженилась в маленькой часовне в Вегасе, и позже артистка написала песню о ней "Полуночное путешествие в Вегас".

На вопрос Киммела, нравится ли ей, что ее и Бена называют Беннифер, Джей Ло ответила, что научилась принимать это.

Во время шоу Киммел преподнес гостье свадебный подарок в виде серебряных чашек с выгравированным логотипом Dunkin 'Donuts.

"Бену это понравится", — сказала Дженнифер в свете пристрастия ее мужа к кофейням.

Большая свадьба, которую так долго планировали Бен и Дженнифер, все же состоялась позже и прошла в поместье оскароносного актера в Джорджии в присутствии 150 гостей.

Ранее Фокус писал, что Аффлек снялся в рекламе кофеен и немало удивил американцев, которые увидели в кафе мировую знаменитость, продающую напитки и пончики.