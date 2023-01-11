Бен Аффлек снялся в рекламе сети кофеен с пончиками (фото, видео)

Во время съемок ролика рядом с Беном находилась его жена Дженнифер Лопес.

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Оскароносный актер и режиссер Бен Аффлек снялся в рекламе сети кофеен с пончиками Dunkin, сыграв сотрудника компании, который доставляет пончики в местную пожарную часть после того, как обслужил заказы Dunkin в кофейне Медфорда.

Случайные прохожие, ставшие свидетелями съемок, немало удивились, увидев знаменитость. Сначала Бен через окно обслужил нескольких клиентов, а затем в фирменной футболке под черным пальто и джинсах принес спасателям несколько коробок с пончиками и различными напитками с кофеином.

Съемочная группа следовала за ним повсюду, пока он раздавал кофе со льдом и разговаривал с пожарными, работающими в Медфорде, примерно в пяти милях от его родного города Кембриджа, штат Массачусетс.

Сценарий к ролику Аффлек написал лично, выступив его режиссером и сыграв главную роль.

"Бен любил Dunkin годами, и это партнерство не могло быть более совершенным. Он был очень заинтересован во всем процессе и рад, что все это видят", – пишет ET со ссылкой на свои источники.

По словам инсайдеров, актер был очень увлечен кампанией и рекламой.

"Бен действительно забавный и харизматичный. Он заставил всех смеяться на съемочной площадке", – рассказали близкие к созданию ролика люди.

Дженнифер Лопес, жена Аффлека, считает этот проект "потрясающим и очень его поддерживает". Во время съемок она находилась рядом с супругом. Более того, знаменитость подъехала к окну раздачи на своем шикарном авто, и Аффлек подарил ей кепку.

Женщина по имени Лиза Маккей рассказала изданию, что была "удивлена и нервничала, когда" Аффлек принял ее заказ.

"Я протянула ему 10 долларов, и он бросил их обратно в меня и протянул мне кофе со льдом. Он был очень милым, очень забавным и, конечно же, красивым", – рассказала она и поделилась фото актера у себя на странице в соцсети.

Не исключено, что ролик может быть показан во время Суперкубка.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек спели дуэтом и поцеловались перед публикой на рождественской вечеринке