Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный брючный костюм на 2023 год (фото)

Знаменитость сделала ставку на темные оттенки и глубокое декольте.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный брючный костюм на 2023 год. Снимками в новом стильном аутфите звезда соцсетей поделилась в своем Instagram.

Возлюбленная оскароносного Бена Аффлека активно продвигает фильм "Моя пиратская свадьба", в котором исполнила одну из главных ролей. Накануне прошло очередное появление звезды на публике в рамках пиара картины.

Джей Ло выбрала для выхода черный брючный костюм – пиджак с укороченными рукавами и экстремальным декольте и классические темные брюки. К луку знаменитость добавила многочисленные золотые украшения, сделала вечерний макияж и эффектную укладку волос.

[ + – ] Дженнифер Лопес

"Подпись последнего фото ➡️", — загадочно подписала карусель свежих фото Джей Ло.

[ + – ] Дженнифер Лопес

В комментариях подписчики звезды засыпали ее комплиментами и теплыми словами, в частности, свое восхищение новым образом Лопес выразили ее парикмахер Крис Эпплтон и нейл-мастер Том Бачик.

"ВАУ, теперь это JLO 😍😍😍", — пишет известный голливудский стилист волос.

Напомним, Джей Ло призналась, что свадьба с Беном Аффлеком была импульсивной.

Также Фокус писал о нежном и элегантном образе Дженнифер Лопес.