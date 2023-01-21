В молочном пальто и на высоких платформах: Дженнифер Лопес заметили по пути на интервью

Знаменитость активно выходит в свет и посещает интервью в рамках продвижения нового фильма "Моя пиратская свадьба" с ее участием.

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53-летнюю голливудскую актрису Дженнифер Лопес заметили по пути на программу "Джимми Киммел в прямом эфире" в потрясающем белом аутфите. В январе на экраны выходит комедия "Моя пиратская свадьба", где звезда сыграла главную роль. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода на публику она выбрала приталенное пальто с разрезами на рукавах и золотистыми карабинами вместо пуговиц, которое она сочетала с платьем от Giambattista Valli из круизной коллекции 2023 года.

[ + – ] Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Свой наряд Лопес дополнила туфлями в стиле "Мэри Джейн" на высоких платформах и с двумя ремешками от бренда Andrea Wazen, гламурным белым клатчем и ювелирными украшениями в виде цветов. Макияж мать двоих детей сделала дымчатым с акцентом на глазах.

Также внимание папарацци привлекла совершенно новая прическа актрисы.

В своем Instagram-аккаунте Дженнифер показала, как выглядит платье без пальто. У наряда переплет на декольте и нежно-розовые рюши.

В украинский прокат комедийная мелодрама "Моя пиратская свадьба" выходит 26 января.

Главную роль в ленте сыграла непревзойденная Дженнифер Лопес, а ее киношного возлюбленного – Джош Дюамель.

Напомним, это – второй фильм на тему свадьбы, в котором снялась Джей Ло. В прошлом году она сыграла главную роль в романтической комедии "Первый встречный".

Также Фокус писал, что Дженнифер Лопес появилась на красной дорожке в прозрачном платье.