В молочном пальто и на высоких платформах: Дженнифер Лопес заметили по пути на интервью
Знаменитость активно выходит в свет и посещает интервью в рамках продвижения нового фильма "Моя пиратская свадьба" с ее участием.
53-летнюю голливудскую актрису Дженнифер Лопес заметили по пути на программу "Джимми Киммел в прямом эфире" в потрясающем белом аутфите. В январе на экраны выходит комедия "Моя пиратская свадьба", где звезда сыграла главную роль. Об этом пишет Daily Mail.
Для выхода на публику она выбрала приталенное пальто с разрезами на рукавах и золотистыми карабинами вместо пуговиц, которое она сочетала с платьем от Giambattista Valli из круизной коллекции 2023 года.
Свой наряд Лопес дополнила туфлями в стиле "Мэри Джейн" на высоких платформах и с двумя ремешками от бренда Andrea Wazen, гламурным белым клатчем и ювелирными украшениями в виде цветов. Макияж мать двоих детей сделала дымчатым с акцентом на глазах.
Также внимание папарацци привлекла совершенно новая прическа актрисы.
В своем Instagram-аккаунте Дженнифер показала, как выглядит платье без пальто. У наряда переплет на декольте и нежно-розовые рюши.
В украинский прокат комедийная мелодрама "Моя пиратская свадьба" выходит 26 января.
Главную роль в ленте сыграла непревзойденная Дженнифер Лопес, а ее киношного возлюбленного – Джош Дюамель.
Напомним, это – второй фильм на тему свадьбы, в котором снялась Джей Ло. В прошлом году она сыграла главную роль в романтической комедии "Первый встречный".
Также Фокус писал, что Дженнифер Лопес появилась на красной дорожке в прозрачном платье.