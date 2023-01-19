53-летняя Дженнифер Лопес появилась на красной дорожке в прозрачном платье

Звезда выбрала наряд от именитого итальянского бренда, чтобы продемонстрировать роскошную фигуру во всей красе.

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Американская певица Дженнифер Лопес посетила премьеру фильма "Моя пиратская свадьба" в Китайском театре TCL в Голливуде и поразила гостей показа вібором наряда.

На ковровой дорожке жена Бена Аффлека позировала в прозрачном бежевом платье-накидке от Valentino с длинным шлейфом, расшитом пайетками. Под нарядом у нее было боди телесного цвета с ярким желтым бантом на талии, а в руках она держала такого же цвета клатч. Образ дополняли серебристые блестящие туфли на платформе и массивном каблуке, а также роскошные браслет, кольца и серьги-подвески.

[ + – ] Образ звезда дополнила желтым поясом и такого же цвета клатчем Фото: Getty

Волосы актрисы и певицы были собраны в гладкий пучок, а макияж нанесен безупречно. Смелый слой дымчатых теней для век усилил драматизм, а свежий блеск блеска для губ добавил женственности.

Компанию Лопес на премьере составил ее партнер по фильму Джош Дюамель. Актеры играют влюбленных Тома и Дарси, которые должны огласить свои клятвы верности на живописном пляже. С целью поздравить молодоженов собрались самые близкие люди. Неожиданное появление бывшего парня главной героини слегка повергает в шок гостей. Вишенкой на торте стало прибытие на остров шайки пиратов, захвативших гостей в заложники. Чтобы спасти свою свадьбу пара вынуждена взяться за оружие. Не отставала от них и будущая свекровь, ведь обидели ее любимого мальчика. Последнюю, кстати, сыграла Дженнифер Кулидж, недавно получившая "Золотой глобус" за роль в сериале "Белый лотос".

Это – второй фильм на тему свадьбы, в котором снялась Джей Ло. В прошлом году она сыграла главную роль в романтической комедии "Первый встречный", а летом 2022-го вышла замуж за Бена Аффлека.