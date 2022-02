Дженнифер Лопес снялась в очень откровенном платье для The New York Times (фото)

Фотосессия прошла в рамках промо-тура нового ильма с участием Лопес "Первый встречный".

52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес ошеломила поклонников, поделившись кадрами с последней фотосессии для издания The New York Times, на которых предстала в очень смелом платье. Снимки она опубликовала на своих страницах в соцсетях.

Знаменитость позирует в своем офисе, сидя на роскошном изумрудно-зеленом диване, стоя у окна, а также на фоне картины с неоновой надписью Good Vibes Only и полотна 2004 года работы 2004 года американской художницы Барбары Крюгер Untitled (Let Go). На ней – черное платье, состоящее из бра, низ которого стянут металлическим декоративным элементом, и юбки в пол, которая оголяет бедра и ягодицы практически до середины, а спереди и на талии поддерживается лишь тонкими черными бретелями.

Платье демонстрирует скульптурный пресс.

Сверху Джей Ло накинула укороченную кожаную куртку с длинными рукавами.

Еще на одном снимке Лопес – в ярко-розовом пуховике оверсайз с укороченным розовым топом и длинной юбкой с очень высоким разрезом, который позволил ей показать свои стройные ноги, обутые в светлые босоножки на высоком каблуке.

Третий образ, в котором фотограф Шанталь Андерсон запечатлела певицу, – белый полупрозрачный брючный костюм.

Кадры были сделаны в рамках ее рекламного тура для ее предстоящего фильма "Первый встречный" (Merried Мe) режиссера Кэт Койро, где она сыграла поп-звезду Кэт Вальдес, которая в день свадьбы узнает об измене жениха и выходит замуж за первого попавшегося. Премьера комедии запланирована ко Дню всех влюбленных, но ее промо продолжается уже несколько месяцев.

"Создание Кэт Вальдес было таким особенным для меня, потому что есть так много параллелей с моей собственной жизнью, из которых мы провели работу над этим фильмом. Я люблю ее и знаю, что вы тоже полюбите", – уверена Лопес.

Напомним, артистка дала эксклюзивное интервью журналу People, в котором впервые откровенно рассказала о воссоединении с Беном Аффлеком и своих чувствах к нему, а также о том, что сейчас чувствует себя по-настоящему счастливой.