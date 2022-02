Дженніфер Лопес знялася в дуже відвертій сукні для The New York Times (фото)

Фотосесія пройшла в медах промо-туру нового ільму за участю Лопес "Перший зустрічний".

52-річна співачка й актриса Дженніфер Лопес приголомшила шанувальників, поділившись кадрами з останньої фотосесії для видання The New York Times, на яких постала в дуже сміливій сукні. Знімки вона опублікувала на своїх сторінках у соцмережах.

Знаменитість позує у своєму офісі, сидячи на розкішному смарагдово-зеленому дивані, стоячи біля вікна, а також на тлі картини з неоновим написом Good Vibes Only та полотна 2004 року американської художниці Барбари Крюгер Untitled (Let Go). На ній — чорна сукня, що складається з бра, низ якого стягнутий металевим декоративним елементом, і спідниці до підлоги, яка оголює стегна та сідниці практично до середини, а спереду та на талії підтримується лише тонкими чорними бретелями.

Сукня демонструє скульптурний прес.

Зверху Джей Ло накинула укорочену шкіряну куртку з довгими рукавами.

Ще на одному знімку Лопес – у яскраво-рожевому пуховику оверсайз із укороченим рожевим топом і довгою спідницею з дуже високим розрізом, який дозволив їй показати свої стрункі ноги, взуті у світлі босоніжки на високих підборах.

Третій образ, у якому фотографка Шанталь Андерсон зняла співачку, – білий напівпрозорий брючний костюм.

[ + – ] Дженніфер Лопес позує для The New York Times

Кадри були зроблені в межах її рекламного туру для її майбутнього фільму "Перший зустрічний" (Merried Мe) режисера Кет Койро, де вона зіграла поп-зірку Кет Вальдес, яка в день весілля дізнається про зраду нареченого та виходить заміж за першого, хто попався. Прем'єра комедії запланована до Дня всіх закоханих, але її промо продовжується вже кілька місяців.

"Створення Кет Вальдес було таким особливим для мене, тому що є так багато паралелей із моїм власним життям, із яких ми провели роботу над цим фільмом. Я люблю її та знаю, що ви теж полюбите", – впевнена Лопес.

Нагадаємо, артистка дала ексклюзивне інтерв'ю журналу People, у якому вперше відверто розповіла про возз'єднання з Беном Аффлеком і свої почуття до нього, а також про те, що зараз почувається по-справжньому щасливою.