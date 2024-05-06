"Месседж кризиса" на Евровидении 2024: стилист разобрала образы alyona alyona & Jerry Heil

Образы alyona alyona & Jerry Heil, по словам стилистки, выглядели довольно гармонично. Украинские представительницы на Евровидении 2024 хотели донести главный месседж и привлечь внимание к войне в Украине.

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alyona alyona & Jerry Heil, которые в этом году представят Украину на Евровидении 2024, вышли на бирюзовую дорожку открытия песенного конкурса в образах, декорированных ключами от украинского бренда LITKOVSKA. Персональный стилист Анна Ткачук разобрала образы девушек более детально.

Образы alyona alyona & Jerry Heil на Евровидении 2024

В частности, по словам Анны Ткачук, в образах alyona alyona & Jerry Heil, много черного цвета, который обычно ассоциируется с силой, властью и авторитетом. Этот цвет также транслирует элегантность и роскошь.

В образах alyona alyona & Jerry Heil много черного

В частности, по словам Анны Ткачук, в образах alyona alyona & Jerry Heil, много черного цвета, который обычно ассоциируется с силой, властью и авторитетом. Этот цвет также транслирует элегантность и роскошь. Однако, как отмечает стилист, когда черный заявлен в таком количестве, он скорее отправляет месседж кризиса, который, вероятно, и хотели передать представительницы Украины на Евровидении 2024.

"В своем интервью на Бирюзовой дорожке представительницы Украины на Евровидении 2024 рассказали, что они собирают деньги для восстановления детской школы и эти ключи символизируют дом к которому хочется вернуться, но нет такой опции. Поэтому фактически этот черный цвет усиливает месседж кризиса. А эти ключики вроде бы оставляют надежду, что все может быть восстановлено, изменено. Это такой призыв к тому, чтобы люди присоединялись. Потому что у девушек кроме задачи продемонстрировать себя, есть большая миссия — это нести голос событий, которые происходят у нас в стране", — отметила Анна Ткачук.

Стилист отметила, что в образах девушек на бирюзовой дорожке прослеживается тот же символизм, что и в главных образах, которые представят девушки уже завтра, 7 мая, на главной сцене Евровидения 2024.

Алена Алена и Джерри Хайль Фото: instagram.com/thejerryheil/

В образах alyona alyona & Jerry Heil много мускилинности

Говоря о маскулинности и женственности, образ alyona alyona он больше такой маскулинный, мужской. Во-первых, есть штаны и рубашка, и имитация бронежилета, которая усиливает формат маскулинности. Единственное, что бы в идеале, я бы оформляла зону горловины более графично. Там есть более плавные линии. Для Аленыного лица больше работала бы четкость. А образ Jerry Heil более женственный, но есть графичность в том как выглядят плечи. Это один из трендов, то что расширенные плечи, гиперболизированные. И в принципе, на ней он выглядит не плохо. Единственное, что прям такой монохром самое удачное решение именно для ее внешности. Нет у нее такой холодности и графичности, она все-таки более нежная, поэтому у меня есть небольшой диссонанс", — отметила Анна Ткачук.

По словам стилиста, детализация в виде ключей хорошо работает для внешности обеих девушек. Поэтому, по ее словам, кроме месседжа, поддерживается игривость, которая есть в их внешности.

Алена Алена и Джерри Хайль Фото: instagram.com/thejerryheil/

Кроме этого, стилист акцентировала внимание на прическе Jerry Heil, которая, по словам Анны Ткачук, выглядит несколько неряшливо: "весь образ более лаконичный и жесткий, а прическа очень растрепанная и такая как у Мавки. И немного не совпадение. Мне кажется, что здесь было бы уместнее более структурированная прическа". Отдельно стилист отметила деконструкцию, которая частично присутствует в тренче alyona alyona.

"В принципе такой стилевой прием как деконструкция подходит для внешности alyona alyona. Мне гораздо больше импонирует, когда тренч открыт и мы видим условно середину силуэта и у нас нет ощущения большой плащ-палатки. Когда прорисовывается внутренний силуэт, то он выглядит намного легче. Когда вот так, макси длина, она немножко тяжеловата для alyona alyona. Я бы или укоротила тренч, или чем-то зафиксировала, что внутри был разделен силуэт — топ черный и брюки. Хоть они в одном цвете, но они разделены по структуре. Видно, что жилет имеет большую жесткость, а брюки немного мягче", — отметила Анна Ткачук.

Алена Алена и Джерри Хайль Фото: instagram.com/thejerryheil/

Кроме этого, стилист отметила аксессуар Jerry Heil — сумочка, которая похожа больше на смятую фольгу, металлическую фактуру в которой певица держала телефон с заставкой на песню.

"Этот блестящий элемент привлекает внимание к телефону. Это такой прикольный ход, как обратить внимание на то, что тебе нужно. На таком черном фоне, этот яркий элемент точно является акцентом, который привлекает внимание к нужному им месту", — резюмировала стилист.

Напомним, ранее мы писали, новый феерический номер Alyona Alyona и Jerry Heil вернул их в тройку лидеров.