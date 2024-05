Евровидение-2024.Новый фееричный номер Alyona Alyona и Jerry Heil вернул их в тройку лидеров (видео)

Alyona Alyona и Jerry Heil сумели получить 13% от букмекеров "Евровидения" и теперь снова претендуют на победу.

Когда-то представительницы от Украины на Евровидении-2024 alyona alyona и Jerry Heil были на втором месте в рейтинге букмекеров, потом их отодвинули на третье, а затем они скатились на пятое. Но ситуацию изменил новый номер артисток, который им сделала всемирно известный украинский режиссер-клипмейкер Таня Муиньо.

На первом месте неизменно остается хорват Бэби Лазанья с треком Rim Tim Tagi Dim. Бэби Лазанья — это псевдоним Марко Пуришича. Его стиль: микс поп-панка, техно, металла и хауза. Однако сама песня очень вторична – она близка по структуре треку финского артиста Кяарийя, занявшего второе место на "Евровидении-2023".

Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim (Croatia 2024)

На второе место с пятого внезапно поднялся швейцарец Nemo (Немо Меттлер) — c треком The Code. Его фишка: рэп + фальцет. В клипе он продвигает гей-идею — из кондуктора превращаясь в балерину с накрашенными ногтями. В концертной версии певец выступает в белом воздушном платье с крылышками-бантиками. Учитывая напряженную военную обстановку на планете, все это кажется вчерашней повесткой дня.

Nemo — The Code (live at SRF MusicStar — The Revival Show 2024)

Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria (вместе с хором) вызывали тревогу в сердце — намек на то, что в нашей стране война. Песня яркая, с ударным запоминающимся припевом. Внутри и текста, и музыки теплится надежда на позитивный исход для Украины. Это песня-молитва с такими проникновенными словами:

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as the human beings.

Однако первоначальный номер, который представили наши артистки, не зашел. Сделан он был в темных тонах, наверху рубиновое сердце, проткнутое ножами – аллюзия на икону "Умягчение злых сердец", где Богородица изображена с ножами. Номер получился мрачный и не очень невыразительный.

Первая версия номера Alyona Alyona и Jerry Heil к песне Teresa & Maria

Эта ситуация стала сказываться на положении наших певиц в рейтинге букмекеров. Однако буквально два дня назад, на второй репетиции на сцене в Мальме (Швеция) украинский дуэт показал просто феерический новый номер, который произвел на публику сильное впечатление.

А секрет в том, что режиссером номера стала одесситка Таня Муиньо, которая после постановок клипов отечественным звездам – Монатику, Наде Дорофеевой и др., давно вышла на мировой уровень. И сегодня в качестве ее подопечных значатся The Weeknd и Кэти Перри. Таня в 2022 и 2023 годах за свои клипы была номинирована на Грэмми и уже не раз становилась режиссером года по версии MTV Video Music Awards. Кому как не ей было исправить ситуацию с нашими участницами Евровидения-2024?

И после второй репетиции, где Alyona Alyona и Jerry Heil показали номер, поставленный Таней, украинские артистки с пятого месте взлетели на третье, а их шансы увеличились с 10% до 13%, отбросив на четвертое место Италию.

Рейтинг букмекеров Евровидения-2024

О чем номер? По отрывку, который выложили в инстаграм артистки, видно, что там появился огненный метеоритный дождь, который одновременно похож и на масштабное космическое явление, и на атаку фугасными бомбами, вызывая аллюзии с войной. По отрывку сложно судить о номере в целом, но то, что он стал в разы эффектнее — это точно.

Номер Alyona Alyona и Jerry Heil , поставленный Таней Муиньо

Концертный номер теперь выглядит как постановка мирового уровня и шансы на победу наших певиц многократно увеличились, потому что известно: на "Евровидении" визуальное решение номера — это половина успеха, если не больше.

Напомним, что Alyona Alyona и Jerry Heil выступят в первом полуфинале Евровидения-2024, который состоится 7 мая. Второй полуфинал будет 9 мая. В полуфиналах примут участие 37 стран. Финал состоится 11 мая с участием уже представителей 26 государств. Конкурс проходит в шведском городе Мальме. Болеем за своих!

