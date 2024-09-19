Известный военнослужащий негативно высказался об alyona alyona и Jerry Heil (видео)

Игорь Шолтис объяснил, почему негативно относится к alyona alyona и Jerry Heil, а также Олегу Псюку и Ивану Клименко.

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Военнослужащий батальона "Нахтигаль" Игорь Шолтис (позывной Гарри Шульц) объяснил, почему негативно относится к украинским артисткам, которые в этом году представляли Украину на Евровидении-2024, alyona alyona и Jerry Heil. Свою позицию он высказал в выпуске проекта "Станция Краматорск" ведущими которого являются украинские фотографы-документалисты Константин и Влада Либеровы.

В частности, именно Игорь Шолтис накануне поездки девушек опубликовал видео-нарезку в которой артистки говорят, что сборы на армию режут охват, которое тогда стало вирусным. В разговоре Влада Либерова спросила, почему тогда так случилось, Шолтис объяснил:

"Замечательные казаки из Курган & Agregat почему-то собирают миллионы делая ежедневно по 5 по 10 репостов различных сборов, они просто не отказывают, люди такие по своей натуре, не ухватили звезды. Для меня в целом такая вышиватная тусовка очень видима по своим поступкам, поступками их партнеров, руководителей и тому подобное. Что касается Алены Алены и Джерри Хейл и их тусовки Enkо, для меня все понятно", — сказал военнослужащий.

Он также объяснил, что для него стало триггерным, что, например, тот же Олег Псюк, который является фронтменом группы "Kalush" поддержал блогера Александра Волошина, который сбежал из Украины, а их продюсер Иван Клименко до сих пор не вернулся в Украину после Евровидения-2024.

"За крайнее время это два основных триггера, это то, что Псюк из Калуша поддержал Волошина. Он поддержал чувака, который свалил нелегально за границу, перед тем за несколько недель сказав, что украинцы виноваты в поражении россиянами детской больницы. Их основной продюсер, главный организатор их тусовки Иван Клименко после Евровидения в Украину так и не вернулся, находится в Испании, кстати, там где как раз в аэропорту видели господина Волошина, там же, где Спартак Суббота и эти все просто моральные .... Поэтому для меня история с ними понятна", — пояснил военнослужащий.

Напомним, ранее мы писали, что блогер Волошин подтвердил слухи о выезде из Украины и объяснил свое решение.

Кроме этого, Фокус писал, что вслед за Александром Волошиным из Украины выехал его друг-иллюзионист Дмитрий Евтушенко.