Відомий військовослужбовець негативно висловився про alyona alyona та Jerry Heil (відео)

Ігор Шолтис пояснив, чому негативно ставиться до alyona alyona та Jerry Heil, а також Олега Псюка та Івана Клименка.

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Військовослужбовець батальйону "Нахтіґаль" Ігор Шолтис (позивний Гаррі Шульц) пояснив, чому негативно ставиться до українських артисток, які цьогоріч представляли Україну на Євробаченні-2024, alyona alyona та Jerry Heil. Свою позицію він висловив у випуску проєкту "Станція Краматорськ" ведучими якого є українські фотографи-документалісти Костянтин та Влада Ліберови.

Зокрема, саме Ігор Шолтис напередодні поїздки дівчат опублікував відеонарізку в якій артистки говорять, що збори на армію ріжуть охоплення, яке тоді стало вірусним. В розмові Влада Ліберова запитала, чому тоді так трапилося, Шолтис пояснив:

"Чудові козаки з Курган & Agregat чомусь збирають мільйони роблячи щодня по 5 по 10 репостів різних зборів, вони просто не відмовляють, люди такі за своєю натурою, не вхопили зірки. Для мене загалом така вишиватна тусовка дуже видима за своїми вчинками, вчинками їх партнерів, очільників і тому подібне. Що стосується Альони Альони і Джері Гейл і їхньої тусовки Enkо, для мене все зрозуміло", — сказав військовослужбовець.

Він також пояснив, що для нього стало тригерним, що, наприклад, той самий Олег Псюк, який є фронтменом гурту "Kalush" підтримав блогера Олександра Волошина, який втік з України, а їх продюсер Іван Клименко і досі не повернувся в Україну після Євробачення-2024.

"За крайній час це два основних тригери, це те, що Псюк з Калуша підтримав Волошина. Він підтримав чувака, який звалив нелегально за кордон, перед тим за кілька тижнів сказавши, що українці винні в ураженні росіянами дитячої лікарні. Їхній основний продюсер, головний організатор їхньої тусовки Іван Клименко після Євробачення в Україну так і не повернувся, знаходиться в Іспанії, до речі, там де якраз в аеропорту бачили пана Волошина, там же, де Спартак Субота і ці всі просто моральні …. Тому для мене історія з ними зрозуміла", — пояснив військовослужбовець.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогер Волошин підтвердив чутки про виїзд з України та пояснив своє рішення.

Крім цього, Фокус писав, що слідом за Олександром Волошиним з України виїхав його друг-ілюзіоніст Дмитро Євтушенко.