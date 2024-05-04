Євробачення-2024.Новий феєричний номер Alyona Alyona і Jerry Heil повернув їх у трійку лідерів (відео)

Alyona Alyona і Jerry Heil зуміли отримати 13% від букмекерів "Євробачення" і тепер знову претендують на перемогу.

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Колись представниці від України на Євробаченні-2024 alyona alyona та Jerry Heil були на другому місці в рейтингу букмекерів, потім їх відсунули на третє, а потім вони скотилися на п'яте. Але ситуацію змінив новий номер артисток, який їм зробила всесвітньо відома українська режисерка-кліпмейкерка ТаняюМуіньо.

На першому місці незмінно залишається хорват Бебі Лазанья з треком Rim Tim Tagi Dim. Бебі Лазанья — це псевдонім Марко Пуришича. Його стиль: мікс поп-панку, техно, металу та хаузу. Однак сама пісня дуже вторинна — вона близька за структурою до треку фінського артиста Кяарійя, який посів друге місце на "Євробаченні-2023".

Дитяча лазанья — Рим Тім Тагі Дім (Хорватія 2024)

На друге місце з п'ятого раптово піднявся швейцарець Nemo (Немо Меттлер) — з треком The Code. Його фішка: реп + фальцет. У кліпі він просуває гей-ідею — з кондуктора перетворюючись на балерину з нафарбованими нігтями. У концертній версії співак виступає в білій повітряній сукні з крильцями-бантиками. З огляду на напружену військову обстановку на планеті, все це здається вчорашнім порядком денним.

Nemo — The Code (live at SRF MusicStar — The Revival Show 2024)

Alyona Alyona і Jerry Heil із піснею Teresa & Maria (разом із хором) викликали тривогу в серці — натяк на те, що в нашій країні війна. Пісня яскрава, з ударним приспівом, що запам'ятовується. Усередині і тексту, і музики жевріє надія на позитивний результат для України. Це пісня-молитва з такими проникливими словами:

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

З нами мама Тереза, Діва Марія

Усі Діви народилися людьми.

Однак початковий номер, який представили наші артистки, не зайшов. Зроблений він був у темних тонах, нагорі рубінове серце, проткнуте ножами — алюзія на ікону "Пом'якшення злих сердець", де Богородиця зображена з ножами. Номер вийшов похмурий і не дуже невиразний.

Перша версія номера Alyona Alyona та Jerry Heil до пісні Teresa & Maria

Ця ситуація стала позначатися на становищі наших співачок у рейтингу букмекерів. Однак буквально два дні тому, на другій репетиції на сцені в Мальме (Швеція) український дует показав просто феєричний новий номер, який справив на публіку сильне враження.

А секрет у тому, що режисером номера стала одеситка Таня Муіньо, яка після постановок кліпів вітчизняним зіркам — Монатіку, Наді Дорофєєвій тощо, давно вийшла на світовий рівень. І сьогодні в якості її підопічних значаться The Weeknd і Кеті Перрі. Таня у 2022 і 2023 роках за свої кліпи була номінована на Греммі і вже не раз ставала режисером року за версією MTV Video Music Awards. Кому як не їй було виправити ситуацію з нашими учасницями Євробачення-2024?

І після другої репетиції, де Alyona Alyona і Jerry Heil показали номер, поставлений Танею, українські артистки з п'ятого місця злетіли на третє, а їхні шанси збільшилися з 10% до 13%, відкинувши на четверте місце Італію.

Рейтинг букмекерів Євробачення-2024

Про що номер? За уривком, який виклали в інстаграм артистки, видно, що там з'явився вогненний метеоритний дощ, який одночасно схожий і на масштабне космічне явище, і на атаку фугасними бомбами, викликаючи алюзії з війною. За уривком складно судити про номер загалом, але те, що він став у рази ефектнішим — це точно.

Номер Alyona Alyona і Jerry Heil, поставлений Танею Муіньо

Концертний номер тепер має вигляд постановки світового рівня, і шанси на перемогу наших співачок багаторазово збільшилися, бо відомо: на "Євробаченні" візуальне рішення номера — це половина успіху, якщо не більше.

Нагадаємо, що Alyona Alyona і Jerry Heil виступлять у першому півфіналі Євробачення-2024, який відбудеться 7 травня. Другий півфінал буде 9 травня. У півфіналах візьмуть участь 37 країн. Фінал відбудеться 11 травня за участю вже представників 26 держав. Конкурс проходить у шведському місті Мальме. Вболіваємо за своїх!

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