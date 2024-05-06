alyona alyona & Jerry Heil появились на открытии Евровидения 2024 в черных костюмах обшитых ключами (фото)

Образы alyona alyona & Jerry Heil для Бирюзовой дорожки создала украинский дизайнер. Как оказалось, образы украинских представительниц Евровидения 2024 дополняют мотивы главных образов в которых девушки выйдут на сцену песенного конкурса.

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alyona alyona & Jerry Heil, которые в этом году представят Украину на песенном конкурсе Евровидение 2024, появились на Бирюзовой дорожке в образах от украинского бренда. Официальная церемония открытия Песенного конкурса в Мальме состоялась вчера, 5 мая, сообщили Фокусу менеджеры певиц.

Известно, что для выхода на открытие Евровидения 2024 певицы выбрали одежду от украинского бренда LITKOVSKA, которые символически декорированы украшениями в виде ключей.

По словам менеджеров певицы, образы alyona alyona & Jerry Heil для выхода на открытии Евровидения 2024 дополняют месседжи, с которыми артистки участвуют в песенном конкурсе — объединение и восстановление. Именно поэтому на своих образах девушки символически надели ключи, которые по их словам, напоминает призрачный дом, который ты все еще чувствуешь, но никогда не сможешь вернуться.

На Бирюзовой дорожке в Мальме представительницы Украины рассказали, что главный месседж их образов — это отстроить разрушенное. В частности, певицы рассказали, что они объявили сбор средств на восстановление Великокостромской гимназии (Днепропетровская область), которая пострадала в результате обстрелов российской армией. Совместно с UNITED24, Visa и Ошадбанк, певицы планируют собрать 10 миллионов гривен.

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Лилия Литковская, которая создала костюмы для украинских представительниц Евровидения 2024 на Бирюзовой дорожке поделилась идеей и вдохновением в создании образов.

"С начала войны тысячи и тысячи украинцев потеряли свои дома, но есть кое-что, что всегда остается с нами — и это невидимая связь с родным домом, нашими корнями и родиной, которую ничто и никто не в состоянии разрушить. Ключи в образах, созданных для Jerry Heil и alyona alyona, символизируют именно эту привязанность к родному дому, которая запечатлена в нашем сердце, где бы мы ни были, и именно она станет ключом к восстановлению, отстройке и возвращению нашего дома", — отметила дизайнер.

Отметим, что уже завтра 7 мая представительницы Украины на песенном конкурсе alyona alyona & Jerry Heil выступят с песней "Teresa & Maria" в первом полуфинале Евровидения-2024 под номером 5.

Напомним, что недавно украинские представительницы провели вторую репетицию на сцене Евровидения-2024 и объявили, что постановщицей номера Украины на главной сцене Европы стала двукратная номинантка премии "Грэмми" - Таню Муиньо.