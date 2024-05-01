Режиссер клипов Джей Ло и Дуа Липы поставит выступление alyona alyona & Jerry Heil на "Евровидении-2024"

Первый полуфинал песенных соревнований состоится уже 7 мая 2024 года. Украину представляют alyona alyona & Jerry Heil с песней о "единстве людей, единстве женщин, дев".

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Знаменитая украинская режиссер и клипмейкер, которая сотрудничает с мировыми звездами, Таню Муиньо стала постановщицей выступления alyona alyona & Jerry Heil на "Евровидении-2024" в Мальме, Швеция. Об этом представительницы Украины на песенном конкурсе рассказали для Billboard.

"Она очень талантливая, и то, что она делает, является таким важным для нас, потому что она не только талантливая украинка, которая начала работать в Голливуде, но она сделала то, чего не делал никто в музыкальной индустрии до нее, и мы так гордимся ею. Она часть нашей культуры", — рассказали alyona alyona & Jerry Heil.

По словам исполнительниц, сотрудничество с одесситкой Таню Муиньо подчеркивает идею их композиции Teresa & Maria — о "единстве людей, единстве женщин, дев".

alyona alyona & Jerry Heil раскрыли свое видение песни для клипмейкера, и она предложила свою идею выступления, которая поразила певиц.

Таню Муиньо сотрудничает с Гарри Стайлзом, Ленни Кравицем, Джей Ло и т.д.

Представительницы Украины в Мальме заявили, что они хотят как можно лучше показать свою страну.

"Музыка таки объединяет мир, мы уверены!" — отметили alyona alyona & Jerry Heil.

alyona alyona & Jerry Heil

Таню Муиньо сотрудничает не только с зарубежными артистами, среди которых Дуа Липа, Дженнифер Лопес, Кэти Перри, Ленни Кравиц, The Weekend, Сэм Смит, Гарри Стайлз, но и украинскими. В частности, одесситка в свое время снимала клипы для Нади Дорофеевой, Дмитрия Монатика, Насти Каменских.

Напомним, под каким номером будут выступать представительницы Украины на "Евровидении-2024".

Также Фокус писал об образах alyona alyona & Jerry Heil для "Евровидения-2024".