Режисерка кліпів Джей Ло та Дуа Ліпи поставить виступ alyona alyona & Jerry Heil на "Євробаченні-2024"

Перший півфінал пісенних змагань відбудеться вже 7 травня 2024 року. Україну представляють alyona alyona & Jerry Heil з піснею про "єдність людей, єдність жінок, дів".

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Знаменита українська режисерка та кліпмейкерка, яка співпрацює зі світовими зірками, Таню Муіньо стала постановницею виступу alyona alyona & Jerry Heil на "Євробаченні-2024" у Мальме, Швеція. Про це представниці України на пісенному конкурсі розповіли для Billboard.

"Вона надзвичайно талановита, і те, що вона робить, є таким важливим для нас, тому що вона не тільки талановита українка, яка почала працювати в Голлівуді, але вона зробила те, чого не робив ніхто в музичній індустрії до неї, і ми так пишаємося нею. Вона частина нашої культури", — розповіли alyona alyona & Jerry Heil.

За словами виконавиць, співпраця з одеситкою Таню Муіньо підкреслює ідею їхньої композиції Teresa & Maria — про "єдність людей, єдність жінок, дів".

alyona alyona & Jerry Heil розкрили своє бачення пісні для кліпмейкерки, і вона запропонувала свою ідею виступу, яка вразила співачок.

Таню Муіньо співпрацює з Гаррі Стайлзом, Ленні Кравіцом, Джей Ло тощо

Представниці України в Мальме заявили, що вони хочуть якнайкраще показати свою країну.

"Музика таки єднає світ, ми впевнені!" — зазначили alyona alyona & Jerry Heil.

alyona alyona & Jerry Heil

Таню Муіньо співпрацює не лише із закордонними артистами, серед яких Дуа Ліпа, Дженніфер Лопес, Кеті Перрі, Ленні Кравіц, The Weekend, Сем Сміт, Гаррі Стайлз, а й українськими. Зокрема, одеситка свого часу знімала кліпи для Наді Дорофєєвої, Дмитра Монатика, Насті Каменських.

Нагадаємо, під яким номером виступатимуть представниці України на "Євробаченні-2024".

Також Фокус писав про образи alyona alyona & Jerry Heil для "Євробачення-2024".