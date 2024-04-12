Одеситка Таню Муіньо зняла запальний кліп для Дуа Ліпи (відео)
Музичне відео знімали в Іспанії. Трек Illusion став третім у майбутньому альбомі артистки.
Українська режисерка Таню Муіньо зняла запальний кліп для британської співачки Дуа Ліпи. Відео зʼявилося на YouTube.
Артистка косовського походження презентувала пісню Illusion, яка стала третім синглом у майбутньому альбомі Ліпи.
Кліп знімали в комплексі Piscina Municipal de Montjuïc в Барселоні. Тут зʼявилися танцюристи, дайвери та синхронні плавці.
"Я сподіваюся, що ви полюбите цю пісню та відео так само, як ми дійсно полюбили та отримали задоволення від створення цього", — написала британська знаменитість у соцмережах.
Раніше Дуа вже випустила дві запальні пісні Houdini та Training Season напередодні виходу альбому Radical Optimism, реліз якого запланований на 3 травня 2024 року. Усього в нього увійдуть 11 синглів.
Одеситка Таню Муіньо розповіла про співпрацю зі світовою зіркою.
"Дуа, дякую за довіру. Твоя музика завжди надихає мене. Співпраця з тобою була фантастичною, створюючи ілюзію через воду, повітря та танці!" — написала відома кліпмейкерка.
Муіньо співпрацює не лише із закордонними артистами, серед яких Дженніфер Лопес, Кеті Перрі, Ленні Кравіц, The Weekend, Сем Сміт, Гаррі Стайлз, а й українськими. Зокрема, одеситка знімала відео для Наді Дорофєєвої, Дмитра Монатика, Насті Каменських.
Нагадаємо, Дуа Ліпа пригадала початок своєї карʼєри.
Також Фокус писав про розвиток особистого життя Дуа Ліпи.