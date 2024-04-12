Одесситка Таню Муиньо сняла зажигательный клип для Дуа Липы (видео)

Музыкальное видео снимали в Испании. Трек Illusion стал третьим в будущем альбоме артистки.

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Украинская режиссер Таню Муиньо сняла зажигательный клип для британской певицы Дуа Липы. Видео появилось на YouTube.

Артистка косовского происхождения презентовала песню Illusion, которая стала третьим синглом в будущем альбоме Липы.

Клип снимали в комплексе Piscina Municipal de Montjuïc в Барселоне. Здесь появились танцоры, дайверы и синхронные пловцы.

"Я надеюсь, что вы полюбите эту песню и видео так же, как мы действительно полюбили и получили удовольствие от создания этого", — написала британская знаменитость в соцсетях.

Новый клип Дуа Липы

Ранее Дуа уже выпустила две зажигательные песни Houdini и Training Season в преддверии выхода альбома Radical Optimism, релиз которого запланирован на 3 мая 2024 года. Всего в него войдут 11 синглов.

Новый клип Дуа Липы

Одесситка Таню Муиньо рассказала о сотрудничестве с мировой звездой.

"Дуа, спасибо за доверие. Твоя музыка всегда вдохновляет меня. Сотрудничество с тобой было фантастическим, создавая иллюзию через воду, воздух и танцы!" — написала известная клипмейкер.

Новый клип Дуа Липы

Муиньо сотрудничает не только с зарубежными артистами, среди которых Дженнифер Лопес, Кэти Перри, Ленни Кравиц, The Weekend, Сэм Смит, Гарри Стайлз, но и украинскими. В частности, одесситка снимала видео для Нади Дорофеевой, Дмитрия Монатика, Насти Каменских.

Напомним, Дуа Липа вспомнила начало своей карьеры.

Также Фокус писал о развитии личной жизни Дуа Липы.