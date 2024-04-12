Одесситка Таню Муиньо сняла зажигательный клип для Дуа Липы (видео)
Музыкальное видео снимали в Испании. Трек Illusion стал третьим в будущем альбоме артистки.
Украинская режиссер Таню Муиньо сняла зажигательный клип для британской певицы Дуа Липы. Видео появилось на YouTube.
Артистка косовского происхождения презентовала песню Illusion, которая стала третьим синглом в будущем альбоме Липы.
Клип снимали в комплексе Piscina Municipal de Montjuïc в Барселоне. Здесь появились танцоры, дайверы и синхронные пловцы.
"Я надеюсь, что вы полюбите эту песню и видео так же, как мы действительно полюбили и получили удовольствие от создания этого", — написала британская знаменитость в соцсетях.
Ранее Дуа уже выпустила две зажигательные песни Houdini и Training Season в преддверии выхода альбома Radical Optimism, релиз которого запланирован на 3 мая 2024 года. Всего в него войдут 11 синглов.
Одесситка Таню Муиньо рассказала о сотрудничестве с мировой звездой.
"Дуа, спасибо за доверие. Твоя музыка всегда вдохновляет меня. Сотрудничество с тобой было фантастическим, создавая иллюзию через воду, воздух и танцы!" — написала известная клипмейкер.
Муиньо сотрудничает не только с зарубежными артистами, среди которых Дженнифер Лопес, Кэти Перри, Ленни Кравиц, The Weekend, Сэм Смит, Гарри Стайлз, но и украинскими. В частности, одесситка снимала видео для Нади Дорофеевой, Дмитрия Монатика, Насти Каменских.
Напомним, Дуа Липа вспомнила начало своей карьеры.
Также Фокус писал о развитии личной жизни Дуа Липы.