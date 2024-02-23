Дуа Липа призналась, что чувствовала, когда сама приехала в Лондон

Звезда сцены родилась в столице Великобритании. Впрочем, впоследствии семья эмигрантов вернулась обратно в Косово.

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28-летняя британская певица Дуа Липа рассказала о своем опыте переезда в Лондон после того, как она покинула свой дом в Косово, когда была подростком. Об этом пишет Daily Mail.

Несмотря на то, что артистка родилась в Лондоне в семье эмигрантов из Косово, впоследствии они вернулись на родину, когда в Приштине провозгласили независимость в 2008 году. А позже Дуа приехала в Великобританию сама, чтобы осуществить свои мечты о музыкальной карьере.

Появившись на шоу Грэма Нортона, Липа рассказала, что она на самом деле чувствовала, когда вернулась в Лондон сама.

Дуа Липа

"Я сама вернулась в Лондон из Косово, когда мне было 15, потому что в Лондоне было больше возможностей для музыки. Это было хорошее время", — рассказывает звезда сцены.

Отвечая на вопрос о том, что она чувствовала, певица рассказала, что, несмотря на физическое отсутствие, она сильно чувствовала поддержку своей семьи.

"Я очень близка со своими родителями, которые очень доверяют мне", — призналась девушка Каллума Тернера.

Дуа Липа с мамой Фото: Instagram @dualipa

Артистка вернулась в Великобританию в 2014 году, поскольку считала, что ей нужно переехать, если она хочет вырваться на международный музыкальный рынок.

Там она переехала к другу семьи и посещала школу Parliament Hill, где изучала политику, психологию, английский язык и медиа.

Песня Hotter Than Hell, которая появилась в ее одноименном дебютном альбоме, привела к подписанию соглашения Дуа Липы с Warner Bros. Records в 2014 году.

Дуа Липа Фото: Getty Images

Напомним, Дуа Липа начала встречаться с Каллумом Тернером.

Также Фокус писал о том, как Дуа Липа проводила выходные с сестрами.