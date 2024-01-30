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Стиль жизни

Украинка Таню Муиньо сняла клип для Дженнифер Лопес (видео)

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Фото: скріншот | Дженнифер Лопес в новом клипе

В ярком клипе Джей Ло позировала в обольстительных и откровенных образах. Песня войдет в новый альбом артистки.

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Украинка сняла клип для американской певицы Дженнифер Лопес. Видео с новой работой одесситки Таню Муиньо появилось на YouTube.

Жена Бена Аффлека представила видео на ремикс песни "Can't Get Enough", которое создала клипмейкер из Одессы Таню Муиньо.

В ярком клипе американская знаменитость позировала в обольстительных и откровенных образах.

Новый клип Дженнифер Лопес

В частности, Джей Ло продемонстрировала подтянутую фигуру в черном бикини.

Новый альбом артистки под названием "This Is Me...Now" (Это я сейчас) появится на стриминговых площадках 16 февраля 2024 года. А трек "Can't Get Enough" она презентовала еще в январе.

Альбом посвящен юбилею другого музыкального сборника "This Is Me...Then", который вышел в 2004 году. В частности, здесь появится песня "Dear Ben Pt. II", которая станет продолжением трека "Dear Ben", выпущенного в начале 2000-х и посвященного Бену Аффлеку.

Дженнифер Лопес Fullscreen
Дженнифер Лопес
Фото: скріншот

"Моя королева", — прокомментировала клип сама Таню Муиньо, обратившись к певице.

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Фото: скріншот

Как известно, креативная одесситка сотрудничает не только с зарубежными артистами, среди которых Кэти Перри, Ленни Кравиц, The Weekend, Сэм Смит, Гарри Стайлз, но и украинскими. В частности, клипмейкер снимала видео для Нади Дорофеевой, Дмитрия Монатика, Насти Каменских.

Таню Муиньо и Гарри Стайлс

Напомним, Дженнифер Лопес появилась в предыдущем клипе в платье украинского бренда.

Также Фокус писал о сотрудничестве Ленни Кравица и Таню Муиньо.