Дженнифер Лопес появилась в Париже в роскошном черном платье (фото)

Звезда сцены выбрала темные тона и стиль 60-х. Ее укладка напоминала прическу Катрин Денев.

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54-летняя американская певица Дженнифер Лопес продемонстрировала роскошное вечернее платье во время появления на показе в рамках Недели моды в Париже. Снимками звезда сцены делится в Instagram.

"V A L E N T I N O", — лаконично подписала публикацию в соцсети супруга Бена Аффлека.

Для появления в первом ряду на весеннем показе высокой моды Valentino 2024 (под названием Valentino Le Salon) в Париже Джей Ло продемонстрировала стиль 60-х годов. Она появилась в длинном черном платье с акцентными рукавами. В руках знаменитость держала сумку в тон основному наряду.

Джей Ло в Париже Фото: Getty Images

В отличие от ее дебюта с короткой стрижкой во время показа Schiaparelli, где Лопес зачесала волосы назад, в этот раз прическа поп-звезды была наполнена лаком и живым объемом, что напоминало стиль французской актрисы Катрин Денев в 60-х годах.

Катрин Денев Фото: Getty Images

Прическа Дженнифер Лопес с лентами (вероятно, ее создал Крис Эпплтон) сопровождалась жидким "кошачьим глазом", обрамленным аркой из дымчатой подводки над каждым веком, типичным стилем 60-х годов.

Дженнифер Лопес

Напомним, Дженнифер Лопес продемонстрировала белье известного итальянского бренда.

Также Фокус писал о причинах частых ссор Джей Ло и Бена Аффлека.