Дженніфер Лопес зʼявилася в Парижі в розкішній чорній сукні (фото)

Зірка сцени обрала темні тони та стиль 60-х. Її укладка нагадувала зачіску Катрін Деньов.

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54-річна американська співачка Дженніфер Лопес продемонструвала розкішну вечірню сукню під час появи на показі в рамках Тижня моди в Парижі. Знімками зірка сцени ділиться в Instagram.

"V A L E N T I N O", — лаконічно підписала публікацію в соцмережі дружина Бена Аффлека.

Для появи в першому ряду на весняному показі високої моди Valentino 2024 (під назвою Valentino Le Salon) у Парижі Джей Ло продемонструвала стиль 60-х років. Вона зʼявилася в довгій чорній сукні з акцентними рукавами. У руках знаменитість тримала сумку в тон основного вбрання.

Джей Ло в Парижі Фото: Getty Images

На відміну від її дебюту з короткою стрижкою під час показу Schiaparelli, де Лопес зачесала волосся назад, цього разу зачіска поп-зірки була наповнена лаком і живим об’ємом, що нагадувало стиль французької акторки Катрін Деньов у 60-х роках.

Катрін Деньов Фото: Getty Images

Зачіска Дженніфер Лопес зі стрічками (ймовірно, її створив Кріс Епплтон) супроводжувалася рідким "котячим оком", обрамленим аркою з димчастої підводки над кожною повікою, типовим стилем 60-х років.

Дженніфер Лопес

Нагадаємо, Дженніфер Лопес продемонструвала білизну відомого італійського бренду.

Також Фокус писав про причини частих сварок Джей Ло та Бена Аффлека.