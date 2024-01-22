Дженніфер Лопес приміряла спідню білизну відомого бренду (фото)

Дружина Бена Аффлека зробила ставку на відтінки червоного. Підписники помітили натяк на прийдешній День усіх закоханих.

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54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес поділилася кадром у спідній білизні. Фото зірка сцени опублікувала в Instagram з понад 250 млн підписників.

Артистка позувала у вишневій спідній білизні італійського бренду Intimissimi, з яким неодноразово співпрацювала. До відвертого образу Джей Ло додала атласну накидку та насолоджувалася запахом букетів червоних троянд. Вона зібрала волосся в пучок та продемонструвала мінімум аксесуарів, зокрема, каблучку. Також Дженніфер зробила легкий вечірній макіяж.

Дружина оскароносного Бена Аффлека лаконічно підписала нове фото, лише позначивши сторінку італійського бренду.

"Найгарніша", "Вона ніколи не старіє!", "Вайб свята Валентина", — реагують на публікацію фоловери американської зірки.

Дженніфер Лопес

Зазначимо, що Intimissimi — це італійська марка одягу, заснована в 1996 році, яка спеціалізується на спідній білизні та піжамах. Дженніфер Лопес не вперше приміряє образи цього бренду, знімаючись у рекламних кампейнах.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес приміряла сукню українського бренду.

Також Фокус писав про зйомку німецької топмоделі Гайді Клум з донькою Лені для Intimissimi.