Дженніфер Лопес поставили незручне запитання про шлюб з Беном Аффлеком (фото, відео)

Зіркове подружжя відвідало подію у Лос-Анджелесі. Втім, більшість часу Джей Ло позувала фотографам сама.

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54-річній американській співачці Дженніфер Лопес поставили незручне запитання про її шлюб на 81-й щорічній церемонії вручення премії "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі в неділю, 7 січня 2024, коли вона вийшла на червону доріжку без чоловіка Бена Аффлека, 51. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени зʼявилася на публіці в пастельно-рожевій сукні з вирізом без бретелей і пишними рукавами, виготовленими з деталей у вигляді пелюсток квітів.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Втім, на публіці артистка позувала переважно сама, оскільки один із найпопулярніших моментів на червоній доріжці стався, коли її запитали, як вона знає, чи буде це її "останній" шлюб.

Дженніфер Лопес

Коли Джей Ло запитали, звідки вона знає, що "це все", вона відповіла репортеру: "Тому що, коли кажуть: "Ти знаєш", ти знаєш".

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

"Я думаю, що ти завжди йдеш із найкращими намірами щоразу, коли кидаєшся на щось", — додала дружина оскароносного Бена Аффлека.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Тим часом сам актор зʼявився згодом на публіці в смокінгу з білою сорочкою та метеликом.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Позуючи на червоній доріжці готелю "Beverly Hilton" у Беверлі-Гіллз, Дженніфер Лопес носила рожевий клатч із кришталем, який поєднувався з її сукнею з драматичним шлейфом.

Зіркова пара уклала шлюб влітку 2022 року. До цього співачка була одружена з Марком Ентоні, Крісом Джаддом та Охані Ноа. Від першого зірка виховує двох дітей — Емму та Макса.

Нагадаємо, Бен Аффлек проігнорував поцілунок дружини.

Також Фокус писав про стильний натуральний манікюр, який показала Дженніфер Лопес.