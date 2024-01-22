Дженнифер Лопес примерила нижнее белье известного бренда (фото)

Жена Бена Аффлека сделала ставку на оттенки красного. Подписчики заметили намек на грядущий День всех влюбленных.

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54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась кадром в нижнем белье. Фото звезда сцены опубликовала в Instagram с более 250 млн подписчиков.

Артистка позировала в вишневом нижнем белье итальянского бренда Intimissimi, с которым неоднократно сотрудничала. К откровенному образу Джей Ло добавила атласную накидку и наслаждалась запахом букетов красных роз. Она собрала волосы в пучок и продемонстрировала минимум аксессуаров, в частности, кольцо. Также Дженнифер сделала легкий вечерний макияж.

Жена оскароносного Бена Аффлека лаконично подписала новое фото, лишь отметив страницу итальянского бренда.

"Самая красивая", "Она никогда не стареет!", "Вайб праздника Валентина", — реагируют на публикацию фолловеры американской звезды.

Дженнифер Лопес

Отметим, что Intimissimi — это итальянская марка одежды, основанная в 1996 году, которая специализируется на нижнем белье и пижамах. Дженнифер Лопес не впервые примеряет образы этого бренда, снимаясь в рекламных кампейнах.

Напомним, Дженнифер Лопес примерила платье украинского бренда.

Также Фокус писал о съемке немецкой топ-модели Хайди Клум с дочкой Лени для Intimissimi.