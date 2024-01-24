З екстремальним декольте: Джей Ло зʼявилася на показі Elie Saab (фото)
Артистка відвідала один із заходів у рамках Тижня моди в Парижі. Вона обрала ефектне вбрання.
54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес привернула увагу публіки на показі Elie Saab Haute Couture весна-літо 2024 у рамках Тижня моди в Парижі. Про це пише Daily Mail.
Дружина оскароносного Бена Аффлека зʼявилася у французькій столиці у сміливій сукні з глибоким вирізом, яка демонструвала її декольте.
До ніжно-зеленої сукні Джей Ло додала ефектну квіткову накидку. Образ був виготовлений ліванським дизайнером Елі Саабом.
Вишитий пояс підкреслив статуру співачки, коли вона позувала перед фотографами на заході.
Лопес носила свої карамельні пасма у розпущеному стилі та додала зелений оксамитовий бант як аксесуар. Зокрема, дружина Бена Аффлека зробила ефектний макіяж. Втім, самого актора поруч з дружиною в цей день не було.
Опинившись на заході, знаменитість зайняла своє місце в першому ряду, вона була в хорошому настрої та махала рукою шанувальникам.
Образ Джей Ло був схожий на той, який можна було побачити на подіумах Тижня моди.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес знялася в сукні українського бренду.
Також Фокус писав про ефектну появу Джей Ло на іншому показі в рамках Тижня моди в Парижі.