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Стиль життя

З екстремальним декольте: Джей Ло зʼявилася на показі Elie Saab (фото)

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Фото: Getty Images | Дженніфер Лопес

Артистка відвідала один із заходів у рамках Тижня моди в Парижі. Вона обрала ефектне вбрання.

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54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес привернула увагу публіки на показі Elie Saab Haute Couture весна-літо 2024 у рамках Тижня моди в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Дружина оскароносного Бена Аффлека зʼявилася у французькій столиці у сміливій сукні з глибоким вирізом, яка демонструвала її декольте.

До ніжно-зеленої сукні Джей Ло додала ефектну квіткову накидку. Образ був виготовлений ліванським дизайнером Елі Саабом.

Вишитий пояс підкреслив статуру співачки, коли вона позувала перед фотографами на заході.

Дженніфер Лопес Fullscreen
Дженніфер Лопес
Фото: Getty Images
Дженніфер Лопес Fullscreen
Дженніфер Лопес
Фото: Getty Images

Лопес носила свої карамельні пасма у розпущеному стилі та додала зелений оксамитовий бант як аксесуар. Зокрема, дружина Бена Аффлека зробила ефектний макіяж. Втім, самого актора поруч з дружиною в цей день не було.

Опинившись на заході, знаменитість зайняла своє місце в першому ряду, вона була в хорошому настрої та махала рукою шанувальникам.

Дженніфер Лопес Fullscreen
Дженніфер Лопес
Фото: Getty Images
Дженніфер Лопес Fullscreen
Дженніфер Лопес
Фото: Getty Images

Образ Джей Ло був схожий на той, який можна було побачити на подіумах Тижня моди.

Дженніфер Лопес Fullscreen
Дженніфер Лопес
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер Лопес знялася в сукні українського бренду.

Також Фокус писав про ефектну появу Джей Ло на іншому показі в рамках Тижня моди в Парижі.