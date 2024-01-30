Українка Таню Муіньо зняла кліп для Дженніфер Лопес (відео)
У яскравому кліпі Джей Ло позувала у звабливих та відвертих образах. Пісня увійде до нового альбому артистки.
Українка зняла кліп для американської співачки Дженніфер Лопес. Відео з новою роботою одеситки Таню Муіньо зʼявилося на YouTube.
Дружина Бена Аффлека представила відео на ремікс пісні "Can’t Get Enough", яке створила кліпмейкерка з Одеси Таню Муіньо.
У яскравому кліпі американська знаменитість позувала у звабливих та відвертих образах.
Зокрема, Джей Ло продемонструвала підтягнуту фігуру в чорному бікіні.
Новий альбом артистки під назвою "This Is Me…Now" (Це я зараз) зʼявиться на стримінгових майданчиках 16 лютого 2024 року. А трек "Can't Get Enough" вона презентувала ще в січні.
Альбом присвячений ювілею іншої музичної збірки "This Is Me…Then", яка вийшла у 2004 році. Зокрема, тут з'явиться пісня "Dear Ben Pt. II", яка стане продовженням треку "Dear Ben", випущеного на початку 2000-х та присвяченого Бену Аффлеку.
"Моя королева", — прокоментувала кліп сама Таню Муіньо, звернувшись до співачки.
Як відомо, креативна одеситка співпрацює не лише із закордонними артистами, серед яких Кеті Перрі, Ленні Кравіц, The Weekend, Сем Сміт, Гаррі Стайлз, а й українськими. Зокрема, кліпмейкерка знімала відео для Наді Дорофєєвої, Дмитра Монатика, Насті Каменських.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес зʼявилася в попередньому кліпі в сукні українського бренду.
Також Фокус писав про співпрацю Ленні Кравіца та Таню Муіньо.