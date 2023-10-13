Ленні Кравіц представив дуже відвертий кліп на нову пісню, знятий українкою (відео)

Пісня TK421 увійде до 12-го студійного альбому Ленні "Blue Electric Light", реліз якого заплановано на 15 березня 2024 року.

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59-річний рок-музикант Ленні Кравіц розбурхав світовий шоу-бізнес дуже відвертим відеокліпом на пісню TK421, режисером якого стала українка Таня Муіньо, вже добре відома західним зіркам.

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Відео вийшло настільки гарячим, що YouTube змушений був поставити вікове обмеження, оскільки на деяких кадрах співак з'являється повністю оголеним, демонструючи практично ідеальне тіло.

TK421 — трек, який увійде до 12 студійного альбому артиста "Blue Electric Light". Реліз платівки заплановано на 15 березня 2024 року, і вона стане першою за шість років. Останній диск Ленні випустив у 2018-му.

Новий альбом складатиметься з 12 треків, які сам музикант називає "вибуховими, романтичними та надихаючими". Над диском Кравіц працював у тандемі з гітаристом Крейгом Россом.

На своїй сторінці Таня Муіньо поділилася кадрами кліпу.

"З найпершого дня і донині кожен момент роботи разом з тобою @lennykravitz був особливим. Дякую за подорож!.. Велика любов до моєї української команди, яка завжди підтримує мене і ділиться зі світом своїм талантом," — написала вона.

Постановкою хореографії для Лені займалася киянка Марина Кущева, а оператором відео став Микита Кузьменко.

Ленні Кравіц — не перша світова зірка в резюме кліпмейкерки з Одеси. Таня Муіньо з 2019 року знімала музичні відео для Кеті Перрі, Біллі Айліш, Lil Nas X, Cardi B, Lizzo, Harry Styles, The Weeknd, Елтона Джона і Брітні Спірс. Ба більше, вона отримала премію MTV Video Music Awards.

Таня Муіньо і Ленні Кравіц Фото: Tanu Muiño/instagram

Раніше Фокус писав, що напередодні прем'єри кліпу Ленні Кравіц поділився його тизером.