Українка Таня Муіньо зняла кліп для Брітні Спірс і Елтона Джона (відео)

Кліп вийшов яскравим і життєствердним, а танцюристи в ньому одягнені в кольори українського прапора.

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Через місяць після того, як Елтон Джон і Брітні Спірс об'єдналися, щоб представити поп-колаборацію Hold Me Closer, 27 вересня дует представив офіційний кліп на цю пісню. Його авторкою стала 32-річна українська кліпмейкерка Таня Муіньо, яка з величезним успіхом із 2019 року співпрацює із західними зірками.

Яскраве та життєствердне відео знімали в Мексиці на тлі барвистого та яскравого Мехіко. Кілька людей емоційно танцюють, причому вони одягнені, в тому числі, і в жовте й блакитне вбрання, у кольорах українського прапора. Самих виконавців у кліпі немає.

"Це був емоційний момент для мене, тому що я росла з Брітні. Побачивши Slave For You, я вирішила, що хочу стати відеорежисеркою. Елтон Джон — ікона, на якій я і весь світ виросли, слухаючи. Переходячи до цього відео, я знала, що в глядачів і фанатів буде багато емоційних очікувань, із цією відповідальністю я мала зробити щось інше й несподіване, візуальні ефекти мали бути іншими, танець мав бути далекоглядним, щоб підняти брови та змусити Елтона й Брітні пишатися. Щоб відобразити це чаклунство, ми зняли всі мої улюблені архітектурні місця в Мехіко та запросили хореографа Джейкоба Джонаса, який сьогодні робить найкращу сучасну хореографію. Отримати найкращих танцюристів, команду й доступ до деяких із найзакритіших місць у світі було просто, оскільки всі хотіли працювати з Елтоном Джоном і бути частиною його спадщини", — заявила Таня в інтерв'ю західним ЗМІ.

Сер Елтон Джон уже поділився відео на своїй сторінці в Instagram.

"Подивіться приголомшливе танцювальне відео на пісню Hold Me Closer, зняте в Мехіко відзначеною нагородами режисеркою @tanumuino, який чудово передає незмірне почуття близькості, якого так не вистачає світу через метушню та хаос недавнього часу", — підписав він публікацію.

Що стосується Тані, то в сторіс вона написала, що її мрія збулася, проте разом із тим опублікувала повідомлення з одеського пабліка про злет бомбардувальників із території Криму та запуск безпілотників, натякаючи на ймовірні обстріли.

Фото: Скриншот

На додаток до музичного відео було оголошено, що три колекційні CD-сингли Hold Me Closer обмеженим тиражем тепер доступні для попереднього замовлення й повинні бути випущені в листопаді. На кожному з трьох унікальних дисків будуть різні обкладинки: на одному — оригінальна, а на двох — обкладинки, обрані фанатами.

Раніше Таня Муіньо вже встигла попрацювати з такими світовими зірками як Кеті Перрі, Біллі Айліш, Lil Nas X, Cardi B, Lizzo, Harry Styles і The Weeknd. Вона нагороджена премією MTV Video Music Awards 2021 року. Одеситка отримала нагороду за провокаційний кліп MONTERO репера Lil Nas X, де він з'явився відразу в кількох іпостасях: Адама, Єви, грішного ангела та змія-спокусника.

Цього року з дев'яти одразу три кліпи українки претендували на перемогу на MTV Video Music Awards 2022. Це відеороботи для Гаррі Стайлза, Cardi B і The Weeknd.

В Україні Муіньо знімала кліпи для MONATIK, гурту "Время и Стекло", Насті Каменських, Мішель Андраде, LAYAH, Скриптоніта, IOWA.