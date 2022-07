Українка давно відома своїми успішними співпрацями зі світовими знаменитостями.

32-річна українська кліпмейкерка Таня Муіньо отримала 9 номінацій на престижній американській премії MTV Video Music Awards 2022. Про це одеситка розповіла на своїй Instagram-сторінці.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

З дев'яти одразу три кліпи українки претендують на перемогу на MTV Video Music Awards 2022, результати якої оголосять 28 серпня 2022 у Нью-Йорку. Це відеороботи для Гаррі Стайлса, Cardi B та The Weeknd.

Таня Муіньо має всі шанси отримати такі статуетки премії — за "Найкращу режисерську роботу" на кліп Гаррі Стайлса – As It Was, та "Найкраще відео року" за кліп Post Malone та The The Weeknd – One Right Now.

"@harrystyles – "As It Was"

- відео року

- краща режисура

- найкраще поп-відео

- найкраща кінематографія— @nikitakkkuz

- найкраща хореографія — @yoann_bourgeois

@normani [email protected] – "Wild Side"

- найкраще R&B відео

- найкраща кінематографія— @nikitakkkuz

- найкраща хореографія — @itsbankhead

@postmalone & @theweeknd – "One Right Now"

- найкраще відео у колаборації", — розповіла про номінації Таня Муіньо.

[ + – ] Таня Муіньо отримала 9 номінацій на MTV Video Music Awards 2022

Таня Муіньо давно співпрацює з відомими голлівудськими зірками. Після колаборацій з українськими артистами (Дмитром Монатиком, Надею Дорофєєвою) одеситка почала активно співпрацювати з американськими знаменитостями. Її клієнтами є The Weeknd, Карді Бі, Гаррі Стайлз, Lil Nas X, Кеті Перрі та інші світові селебриті.

[ + – ] Таня Муіньо та The Weeknd

Одеситку вже привітали в коментарях її підписники та колишні клієнти. Зокрема Дмитро Монатик написав: "Yaaaaaasssssss💪🏽💪🏼💪🏻🔥🔥🔥🔥".

[ + – ] Таня Муіньо зняла кліп для The Weeknd і Post Malone

Нагадаємо, Таня Муіньо зняла кліп для The Weeknd і Post Malone.