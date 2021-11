Українка Таня Муіньо зняла кліп для The Weeknd і Post Malone (відео)

Таня Муіньо вже не вперше співпрацює з зірками світової величини, а її роботи збирають нагороди на престижних конкурсах.

31-річна кліпмейкерка, дизайнерка, стилістка, фотографиня та режисерка Таня Муіньо святкує чергове досягнення. Талановита українка зняла кліп для канадського співака The Weeknd і репера Post Malone на пісню One Right Now, який був представлений у мережі напередодні, набравши за 11 годин після публікації понад 1,5 млн переглядів.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На своїй сторінці в Instagram одеситка Муіньо поділилася кадрами з кліпу.

"One Right Now. Прямо зараз! Ви можете повірити? Я все ще ні! Велика подяка всій команді — це було складно та шалено, але МИ впоралися!" — написала вона, перерахувавши всіх, хто працював над кліпом.

[ + – ] Українка досі не може повірити, що складна, але цікава робота завершена

У кліпі Post Malone і The Weeknd мають вигляд суперників, які вирішили вбити один одного. Кожна з двох суперзірок проходить через низку вбивств, перш ніж вони нарешті зустрічаються для битви віч-на-віч, у результаті чого вони обидва отримують по кулі в голову один від одного. У відео багато крові та перестрілок, а також гарної музики.

Пісня за звучанням ближче до 80-х, які останнім часом до душі The Weeknd, і розповідає про невірність, і про те, що вона – це вулиця з двостороннім рухом.

One Right Now – четвертий альбом Post Malone, який готується до виходу. Він стане продовженням його тричі платинового релізу 2019 Hollywood's Bleeding.

[ + – ] Нова робота Тані Муіньо

Таня Муіньо уславилася своїми роботами як в Україні, так і на Заході. Вона працювала з такими зірками як Cardi B, Lil Nas X, Katy Perry, ROSALÍA, MONATIK, "Время и Стекло", NK, Мішель Андраде, LAYAH, Скріптоніт, IOWA.

Творчість українки відзначена престижними преміями, остання з яких – від MTV Europe Music Awards 2021, церемонія нагородження якої відгриміла в Будапешті (Угорщина) 14 листопада. Відеокліп на пісню MONTERO (Call Me By Your Name), режисером якої була Муіньо разом із Lil Nas X, став найкращим.

Двома місяцями раніше цей же кліп переміг на MTV Music Video Awards 2021 у Нью-Йорку, а Муіньо отримала нагороду в номінації "Найкращий режисер".